Virus sinciziale, ok da Ema a un vaccino per neonati e over 60

L’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di Abrysvo, un vaccino per proteggere i neonati fino a 6 mesi e gli over 60 dalle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dal virus respiratorio sinciziale (Rsv).

L’Rsv è un virus respiratorio comune che di solito provoca sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore, ma che possono essere gravi nelle persone vulnerabili, tra cui gli anziani e le persone affette da malattie polmonari o cardiache e da diabete.

Abrysvo, il primo vaccino anti-Rsv ad ottenere il via libera dall’Ema, è bivalente e ricombinante.

Il virus respiratorio sinciziale è un virus comune che circola in autunno e in inverno. La maggior parte dei bambini colpiti presenta sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore, ma alcuni, soprattutto quelli esposti al virus per la prima volta, possono sviluppare malattie respiratorie potenzialmente letali come polmonite e bronchiolite. Può manifestarsi in forma grave anche nelle persone vulnerabili, compresi gli anziani e le persone con malattie polmonari, cardiache o affette da diabete.

(Ansa)