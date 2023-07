Virtus Aversa, Spagnuolo completa il reparto palleggiatori

La Virtus Aversa completa il reparto palleggiatori. La società normanna ha acquisito le prestazioni del 25enne Luca Spagnuolo, che si unirà all’altro alzatore Riccardo Pinelli nella cabina di regia, formando una coppia di grande talento e esperienza.

Luca Spagnuolo ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallavolo nelle giovanili della Trentino Volley, dove ha trascorso due anni prima di fare ritorno nella sua città natale. Nella stagione 2014/2015, con la Mosca Bruno Bolzano, ha partecipato al campionato di Serie C, ottenendo la promozione in Serie B.

Dopo due stagioni in Serie B, ha conquistato una prestigiosa promozione in Serie A2 al termine del torneo 2016/2017.

Dopo una stagione in Serie A2 con Bolzano, Spagnuolo ha giocato poi a Mondovì in A3. Negli ultimi anni ha giocato in B con la squadra di Scanzorosciate e poi col Valtrompia.

Il direttore sportivo della Virtus Aversa, Alberico Vitullo, ha dichiarato: “Siamo molto felici di avere Luca Spagnuolo nella nostra squadra. E’ un giocatore che saprà sicuramente darci il suo valido contributo per tutta la stagione. Siamo sicuri che la sua presenza in campo e nello spogliatoio sarà importante in vista della difficile stagione che ci apprestiamo ad affrontare”.

“La proposta della società mi ha convinto fin da subito – ha detto l’alzatore -. Parlando sia con il Direttore sportivo che con l’allenatore ho capito che si trattava di un progetto solido e quindi ho deciso di lanciarmi in questa avventura. Inoltre ho origini campane e la possibilità di giocare al Sud mi entusiasma molto, considerando che fino ad adesso ho sempre militato in squadre del nord. Questo campionato sarà sicuramente competitivo e impegnativo, le trasferte in tutta Italia ci metteranno alla prova, ma sono sicuro che daremo il massimo in ogni partita. Non ho ancora mai giocato al PalaJacazzi, neanche da avversario, ma mi dicono che il pubblico è molto caloroso e appassionato quindi sicuramente conteremo su di loro per il supporto giusto in questa splendida sfida”.