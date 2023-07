(VIDEO) Aversa. La Polizia Locale diventa digitale: nuovo sistema radio

“Sono soddisfatto per quanto stiamo mettendo in campo per portare il nostro Comando, il quale rappresenta un presidio di legalità, a livelli tecnologici e operativi importanti – dice l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Innocenti -. Questa nuova attrezzatura consentirà una gestione delle emergenze e delle criticità in maniera rapida ed efficace. Come sempre va ai nostri agenti un grande ringraziamento per quello che quotidianamente fanno”.