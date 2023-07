Viaggi di nozze autunno 2023/inverno 2024: cinque luoghi da non perdere

Stai per sposarti e già pensi a dove celebrare il lieto evento con la tua dolce metà? Scopriamo cinque luoghi da non perdere per un viaggio di nozze indimenticabile.

Molti in questi giorni stanno vivendo in un eterno presente, dove l’orizzonte è indefinito in ogni senso a causa del caldo. Tra miraggi e colpi di Sole, questo caldo sta temporaneamente restringendo le prospettive delle persone, facendo sperare in una rapida uscita da questo inferno.

Ma in tanti, complice la ripresa economica seguita alla fine della pandemia, stanno sfruttando la ritrovata libertà di circolazione per riprogettare i propri matrimoni e quindi anche le relative lune di miele. Nel caso fossi ancora nel dubbio di dove andare, lascia che ti consigliamo cinque mete di viaggi di nozze davvero coi fiocchi, suggerite da Turisanda!

New York

New York è forse con Roma la città più famosa al mondo, e sinceramente non ci sono stagioni sbagliate per visitarla: l’esperienza è sempre sbalorditiva. Ma, di sicuro due periodi, l’inizio autunno (non ancora freddo ma neanche bollente come l’estate) e l’inverno (con la neve che rende la metropoli un set di film che hanno fatto la storia del cinema) rappresentano i momenti ideali per godersi la città e viverne la bellezza in maniera completa.

Si può decidere in un viaggio breve, di quattro giorni, sostando in lussuosi hotel come l’Hilton o il Park Central, o preferire camere meno costose per un viaggio più lungo e approfondito: qualunque sia la scelta, tappe come Ground Zero, Central Park, i musei MoMa, Guggenheim e Metropolitan, Times Square e Wall Street sono dei must imperdibili.

Giappone

La terra del Sol Levante è una meta di sicuro fascino che catapulta i turisti meno immersi nella cultura nipponica in un mondo molto diverso da quello occidentale a cui siamo abituati. Per quanto il Giappone abbia assorbito tanto della cultura americana e occidentale nel post-WWII, si tratta sempre di una delle nazioni con le tradizioni meglio conservate e diffuse tra i grandi Paesi della terra.

Qui si potranno vivere città tentacolari e ipnotiche come Tokyo, Kyoto e Osaka, luoghi tropicali come Okinawa o molto più selvaggi come l’isola di Hokkaido, muovendosi sui velocissimi Shinkansen tra gli iconici paesaggi giapponesi che tanto sono rimasti impressi nelle nostre menti grazie alla diffusione di manga e relativi anime.

Africa: Kenya, Zanzibar, Madagascar

Pur con una condizione di povertà diffusissima, mamma Africa rimane uno dei continenti più ricchi di bellezza che si possano visitare. Specie la costa sud-est, dal Kenya al Sud Africa, passando per Tanzania e Mozambico – senza contare il Madagascar – è un susseguirsi di angoli di paradiso e esplosioni di natura che lasciano a bocca aperta i turisti che abbiano la fortuna di ammirarli.

Il Kenya è una meta che forse raggruppa tutto ciò che si associ all’Africa: mari tropicali, dalle acque pure e abbaglianti che bagnano spiagge di sabbia bianca, il Masai Mara dove tuffarsi nel regno dei leoni, delle gazzelle, degli gnu, delle zebre, delle giraffe e degli elefanti, il vicino Lago Vittoria. Non c’è nulla dell’Africa della nostra mente che non si trovi in Kenya.

Zanzibar è una meta più circoscritta, dove lasciarsi cullare dal ritmo lento e accaldato di questo paradiso tropicale, tra le tantissime spezie che hanno reso grande quest’isola e la sua cucina e gli svaghi dei resort presenti sul territorio. Luogo ideale per un relax senza farsi mancare luoghi di grande valore culturale come il centro storico del capoluogo.

Il Madagascar è invece una isola-continente: grandissima, diversissima da nord a sud e da est a ovest, è accomunata dalla povertà delle sue genti ma anche dalla grande ricchezza della sua natura. Nel nord-ovest dell’isola le sue perle: qui si potrà scegliere di percorrere la grande strada dei baobab (la Baobab Avenue), o di pernottare in luoghi come la meravigliosa isoletta tropicale di Nosy Be.

Maldive

Qui non c’è bisogno di presentazioni: chiunque pensi ai tropici, agli atolli immersi nei bollenti oceani equatoriali, pensa sicuramente a una delle infinite isolette delle Maldive. Questi luoghi sembrano appartenere a una dimensione onirica e indefinita, dove l’unico orizzonte è quello piatto del mare trasparente che bagna le loro spiagge da sogno.

Qui l’isolamento dal mondo è assoluto: sarà una full immersion di mare incredibile e relax nel proprio resort.

Messico

Il Messico è una nazione incredibilmente affascinante, in cui le coppie più avventuriere potranno trovare pane per i loro denti. Qui ci si potrà muovere da Città del Messico, che ogni novembre in occasione della celebrazione dei defunti dà vita a uno dei carnevali più famosi al mondo, per poi spostarsi verso l’antica Teotihuacan e ammirare il Tempio di Quetzalcoatl e la Piramide del Sol.

E dopo aver esplorato l’area immensa dove un tempo si trovava il lago Texcoco, si potrà viaggiare verso il verdeggiante Yucatan, dove oltre a infinite foreste tropicali si potranno conoscere le antiche città Maya e lo splendido mare della costa nord-est, da Cancun a Tulum, passando per Playa del Carmen.