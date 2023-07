Trasportano un treno sulla statale, bloccati dalla Polstrada

Due “trasporti eccezionali” sono stati fermati dalla Polizia di Stato perché senza autorizzazione la scorsa settimana.

In due diverse occasioni, una di giorno e una di notte, sono stati controllati due mezzi pesanti che trasportavano entrambi un vagone ferroviario, sulla la SS.30 e che hanno attirato l’attenzione degli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme.

Proprio in queste settimane sono stati intensificati i controlli nei confronti di questo tipo di trasporti specifici che sono soggetti a specifiche autorizzazioni da parte della Provincia e di ANAS in quanto la loro circolazione, eccezionale per massa o dimensioni, è regolamentata in modo da non creare pericolo per la sicurezza stradale.

I poliziotti della Stradale all’atto della richiesta della documentazione specifica per questo tipo di trasporto, con stupore, hanno accertato che i due autisti stavano circolando sprovvisti della prescritta autorizzazione.

Veniva quindi, subito inibita la circolazione dei due mezzi, in attesa del titolo autorizzativo e, ai due conducenti, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 1000 €, oltre al ritiro della patente di guida da 15 a 30 giorni.

I due mezzi pesanti sono stati sottoposti a fermo amministrativo con la sospensione delle carte di circolazione da 1 a 3 mesi; inoltre, sono stati sanzionati sia i proprietari dei due mezzi pesanti e sia i committenti del trasporto.

I trasporti eccezionali per loro caratteristica viaggiano a velocità ridotta e devono sempre essere autorizzati e predisposti con dispositivi luminosi e, in casi particolari, essere accompagnati da una scorta tecnica, in modo da creare le condizioni minime di sicurezza anche in relazione alle notevoli ripercussioni che hanno sul traffico.