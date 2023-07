Tempo di Grest parrocchiale in quel di Casal di Principe

Tempo di vacanza. Tempo dei cosiddetti Grest per il mondo parrocchiale. Periodo di vacanze-gioco, esperienza di formazione e conoscenza per i ragazzi che vi partecipano.

È dunque quanto nella parrocchia Spirito Santo in quel di Casal di Principe hanno sperimentato per quindici giorni, piú di 160 bambini in etá compresa tra 5 e 11 anni; 20 persone dello staff e, piú di 60 animatori (adolescenti in cammino) che hanno interagito alle attività quotidiane programmate al tema: ‘Tuxtutti, chi è il mio prossimo?’.

Il parroco Don Francesco Manzo, il vice Don Giuseppe Ricciardi con il neo sacerdote Don Ciro Cerullo e padre Innocenzo, con i giovani animatori dell’Oratorio San Giovanni Paolo II, hanno dato vita ad un percorso di festa e gioia che dalle 9:30 alle 16:00 presso l’Istitituto Comprensivo Spirito Santo DD1, si sono consumati momenti di catechesi nel conoscere meglio Dio e imparare a farsi prossimo agli altri, attraverso l’incontro con ospiti che con il loro servizio nei vari ambiti della societá civile, hanno donato ai presenti testimonianza di formazione e praticità.

Basti pensare allo scatenarsi al ballo e alle sue lezioni della maestra di ballo, Elena; al gioco-formazione nello spegnere incendi e prestare soccorso alle calamitá naturali da parte dei volontari della Protezione Civile di Casal di Principe; al richiamo al senso civico, all’educazione del saper convivere, al rispetto delle regole civili con l’intervento del primo cittadino di Casal di Principe dott. Renato Natale ma anche all’incontro con il mondo dello sport con lezioni di karate con il team Capasso e calciatori del Casal di Principe, squadra di calcio militante in Promozione Campania; l’impegno che promuovono nel concreto i volontari della Caritas diocesana; al mondo della scuola, al suo ruolo centrale nella formazione di ogni individuo con Marisa Diana, assessore all’istruzione di Casal di Principe; per chiudere con la presenza del pastore della chiesa aversana, il vescovo della Diocesi di Aversa Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo; e poi giochi acquatici in piscine allestite ad hoc e il condividere il pranzo cucinato in loco dallo staff.

Giorni strutturati dove, tutti hanno vissuto fino in fondo questa esperienza.

Allegria, gioia, partecipazione, lo stare bene insieme ha caratterizzato l’intero Grest che vedrá la chiusura ufficiale, sabato 15 luglio alle ore 19.00 con la S. Messa conclusiva e a seguire lo spettacolo di tutti i partecipanti alla presenza di genitori e parenti, dell’intera comunità parrocchiale e quella civile con la presenza del sindaco e autoritá civili.

Una bellissima parentesi di vita che tutte le parrocchie stanno sperimentando e che, alla comunità dello Spirito Santo da qualche anno, ha il doppio gusto piacevole della consapevolezza nell’aver consumato ancora una volta, un meraviglioso percorso di emozioni, di crescita e di fraternitá cristiana e comunitaria.

di Augusto Fontana