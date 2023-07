Sud, Peluso: “Zes unica, ne siamo fieri”

“Siamo molto orgogliosi che il nostro Governo abbia vinto la fondamentale battaglia con l’Ue per creare un’unica area Zes in tutto il Sud, è la nostra battaglia da sempre e siamo fieri di aver raggiunto questo grande obiettivo politico”. E’ quanto afferma la Vice Responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI Gabriella Peluso.

“Abbiamo sempre sostenuto la necessità di applicare in tutto il Sud la fiscalità di vantaggio per attrarre nuovi investimenti, far nascere nuove imprese e nuovo lavoro – aggiunge Peluso – , adesso tutto questo potrà essere realtà. Con l’investimento dei fondi del PNRR in infrastrutture e servizi per l’impiego nel Sud e i benefici fiscali dell’area Zes, investire nel Mezzogiorno sarà molto vantaggioso per gli imprenditori che, adesso, non avranno più “alibi” per non puntare su questa che è la parte del territorio nazionale più ricca di potenzialità” -sottolinea Peluso – che aggiunge: “è fondamentale, inoltre, promuovere il lavoro nel Sud rendendo strutturale la decontribuzione per le nuove assunzioni a prescindere dall’età. Il nostro Piano straordinario per il Lavoro nel Sud prevede questo fondamentale strumento – sottolinea la dirigente nazionale del partito guidato dal premier Giorgia Meloni – e auspichiamo che, nell’ambito del Sud-area Zes, anche esso possa diventare realtà e favorire un forte incremento dell’occupazione nel Mezzogiorno”.