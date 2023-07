Ruba carte di credito e poi va in centro a fare acquisti

La Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso ha proceduto a denunciare in stato di libertà un giovane richiedente l’Asilo in Svizzera, in quanto resosi responsabile di furto su un’autovettura, ai danni di un cittadino italiano residente nella vicina Confederazione.

Nel pomeriggio del 4 luglio u.s., infatti, si presentava negli Uffici della Polizia di Frontiera un cittadino italiano residente in Svizzera, il quale proponeva denuncia in quanto era stato vittima di un furto perpetrato pochi minuti prima sulla propria autovettura parcheggiata in via Bellinzona, nel quartiere di Ponte Chiasso; dall’autovettura venivano asportati documenti, carte di credito ed altri oggetti personali.

Durante queste fasi riceveva alcuni sms di alert sul proprio smartphone che segnalavano dei tentativi di utilizzo delle proprie carte di pagamento.

Sulla base di queste segnalazioni – in totale 3 tentativi di acquisto – veniva avviata un’attività di polizia giudiziaria che portava al rintraccio da parte di una pattuglia della Polizia di Frontiera di un cittadino algerino intento ad utilizzare le predette carte per effettuare acquisti in un’attività commerciale del centro di Como; solo uno dei tentativi andava a buon fine.

Lo straniero rintracciato, veniva trovato in possesso anche di una parte della refurtiva, che successivamente veniva riconsegnata alla vittima.

L’algerino – clandestino in Italia – veniva denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e inottemperanza all’ordine del Questore di Cagliari a lasciare il territorio italiano.

Fondamentale per l’attività d’indagine è stata l’attivazione da parte del denunciante del servizio di sms alert delle movimentazioni bancarie.