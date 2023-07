Regicidio di Monza, celebrata Santa Messa in suffragio di Re Umberto I

Questa mattina, nella Chiesa S. Maria dell’Arco di Castellammare di Stabia, è stata celebrata la Santa Messa in suffragio di Re Umberto I, (Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia; Torino, 14 marzo 1844 – Monza, 29 luglio 1900) Re d’Italia dal 1878 al 1900, ucciso a Monza da Gaetano Bresci, un anarchico toscano.

Il suo Regno fu contrassegnato da diversi eventi, viene ricordato per il suo atteggiamento dimostrato nel fronteggiare sciagure quali l’epidemia di colera a Napoli del 1884, il terremoto a Casamicciola, prodigandosi personalmente nei soccorsi (perciò fu soprannominato “Re Buono”), e per la promulgazione del cosiddetto codice Zanardelli che apportò alcune innovazioni nel codice penale, come l’abolizione della pena di morte.

Tumulato al Pantheon dove aspetta il figlio e il nipote con le rispettive consorti.

Dopo la S. Messa, Rodolfo Armenio ha letto il messaggio del Capo della Casa Reale d’Italia Vittorio Emanuele: