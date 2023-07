Perché l’assicurazione per le aziende è così importante?

Gestire un’impresa comporta correre rischi quotidiani non solo a livello imprenditoriale e nella comprensione delle dinamiche di mercato, ma anche e soprattutto in termini pratici che riguardano la sicurezza delle persone e dei beni presenti all’interno dello studio professionale o dell’ufficio.

Eventi come infortuni sul lavoro, incendi o furti – compresi quelli telematici che colpiscono i documenti (nel 2022 il 7,6% degli attacchi mondiali ha colpito l’Italia), possono generare gravi conseguenze economiche per il titolare, che potrebbe essere costretto a chiudere l’attività o affrontare dispute legali.

La scelta migliore per proteggere persone e beni fisici e intellettuali è quella di optare per un’assicurazione per aziende e pmi in grado di tutelare l’azienda in caso di imprevisti.

I motivi per cui scegliere un’assicurazione aziendale

I motivi che spingono le imprese a sottoscrivere un’assicurazione per proteggersi dai rischi derivanti dall’attività svolta sono molteplici e dipendono dal settore in cui opera l’azienda.

Ad esempio, uno studio legale dovrà proteggere l’archivio dei propri clienti, gli atti depositati, le prove raccolte a sostegno delle proprie argomentazioni e le testimonianze, spesso di natura confidenziale, fornite da terze parti. Allo stesso modo, uno studio di commercialisti dovrà tutelare la privacy finanziaria dei propri clienti.

1. Responsabilità Civile

La sicurezza delle persone che lavorano o si trovano all’interno dell’ufficio è una delle principali preoccupazioni di un’azienda. La responsabilità civile verso terzi è ciò che protegge economicamente il titolare dell’attività dai danni causati involontariamente verso terzi, causati ad esempio da una caduta accidentale di materiali o un incendio. Una richiesta di risarcimento può risultare infatti molto onerosa, a seconda del danno provocato.

2. Attacchi informatici

Gli attacchi che minano la sicurezza informatica dei sistemi aziendali sono sempre più comuni e rappresentano uno dei maggiori rischi che un’impresa può affrontare nel 2023. Un’assicurazione aziendale, che prevede la copertura Cyber Risk, offre anche protezione da questa minaccia.

3. Tutela legale

Oltre alla possibilità di dover risarcire dipendenti, clienti o fornitori che si siano feriti all’interno dell’ufficio, il titolare potrebbe trovarsi nella situazione di dover affrontare spese legali derivanti da denunce, controversie o questioni contrattuali. Un’assicurazione aziendale chiara e completa che include la tutela legale può alleviare l’azienda e il suo titolare dal pagamento di costi considerevoli.

5. Previsione futura

Uno dei motivi per cui l’assicurazione aziendale è indispensabile risiede nell’impossibilità di prevedere il futuro. Nonostante ogni datore di lavoro cerchi di evitare situazioni negative per la propria azienda, gli eventi negativi possono verificarsi in qualsiasi momento.

Assicurazione per aziende e pmi, come sceglierla?

Per trovare l’assicurazione aziendale più adatta alla propria impresa, è fondamentale condurre un’analisi dei rischi legati alle attività quotidiane. Solo in questo modo è possibile individuare un’offerta personalizzata in base alle esigenze specifiche dell’azienda e dei suoi collaboratori. Le compagnie assicurative offrono polizze di base da cui partire per creare un contratto che sia il più possibile funzionale, con la possibilità di aggiungere varie coperture aggiuntive.