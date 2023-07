Napoli Summ3r Village: a Dimaro l’evento organizzato dal Napoli con Union Gas e Luce

Un evento straordinario, quello organizzato da SSC Napoli, in collaborazione con Union Gas e Luce, Official Partner del Club anche per la prossima stagione, che rappresenta la fusione perfetta tra sport e intrattenimento, con musica e sorprese, in uno scenario spettacolare come quello di Dimaro, luogo incantevole e carico di storia.

Tre gli artisti del panorama pop partenopeo che animeranno la serata, con le loro voci straordinarie e performance coinvolgenti: MV Killa, Gabriele Esposito e Yung Snap. Host dell’evento sarà Decibel Bellini.

La passione e l’energia contagiosa di questi artisti faranno vibrare il pubblico e renderanno l’atmosfera della serata davvero indimenticabile.

La scelta degli artisti rappresenta un chiaro segnale dell’impegno di Union nell’incoraggiare giovani talenti e valorizzare il territorio.

Un’esperienza da vivere insieme, che rafforzerà il legame tra la squadra e i suoi tifosi, un’occasione imperdibile in cui lo sport, la musica e l’intrattenimento si uniranno in un’esplosione di gioia e di festa.

Una serata di pura magia, quindi, animata dall’energia e dall’entusiasmo dei tifosi, con tanti ospiti speciali, esibizioni straordinarie e momenti di condivisione e allegria.