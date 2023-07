Napoli Basket, nuovo coach e nuove prospettive

Il Napoli Basket ha chiuso la stagione 2022/2023 al 12esimo posto in classifica A1, con 12 vittorie messe a segno e 18 sconfitte: un bottino da non gettare alle ortiche ma sicuramente più che migliorabile nella stagione in procinto di iniziare.

Per quanto sia difficile arrivare a giocarsi il titolo con colossi come Olimpia Milano e Virtus Bologna, la squadra partenopea ha tutte le carte in regola per chiudere il campionato qualche posizione più avanti, andando a competere direttamente con realtà quali Brindisi, Pesaro e Brescia.

Chi conosce il mondo di pronostici e previsioni sul mondo della pallacanestro italiana, chi sa analizzare risultati e statistiche ed elaborare pronostici, chi conosce a menadito le regole nazionali e le regole internazionali del basket, sa bene che questi giorni estivi sono cruciali per la costruzione della rosa in vista della nuova stagione e per far sì che la squadra possa lottare per una delle prime otto posizioni in campionato.

L’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda arrivato a maggio aveva ben delineato il suo progetto triennale: dopo il primo anno di assestamento, già in archivio, è ora del secondo step, vale a dire il consolidamento per rientrare tra le prime otto del campionato. Una volta ottenuto quello è possibile iniziare il terzo step, che implica la competizione diretta con le big del campionato: ad oggi Virtus Bologna e Olimpia Milano sembrano concorrere per un campionato a parte ma il gap accumulato può essere colmato e il Napoli mette in mostra tutta la volontà per farlo.

Sicuramente va in questa direzione la scelta dell’allenatore. Solo pochi giorni fa si è ufficializzato il nuovo coach, il croato Igor Milicic. Un allenatore dal profilo internazionale, come sottolineato dall’AD del Napoli Basket Dalla Salda, che a margine della conferenza stampa ha ricordato i successi ottenuti nelle sue passate esperienze: i 6 titoli conquistati in Polonia e il quarto posto a guida della nazionale polacca al recente Euro2022 (vinto dalla Spagna) sono un ottimo biglietto da visita che spiega la volontà di costruire un progetto a lungo termine. Il croato ha infatti firmato un triennale, anche se vi è la clausola per potersi liberare già al termine della seconda annata: al momento è ovviamente troppo presto per esporsi in supposizioni e congetture, l’obiettivo è sicuramente quello di far bene fin dal primo minuto di gioco della prima sfida. A ridosso dell’annuncio del tecnico è arrivato anche quello del preparatore fisico: si tratta di Mattia Digno: il classe 1995 è originario di Matera ma è reduce da un’esperienza statunitense e può fornire un grande apporto alla causa partenopea.

Al momento il mercato ha offerto ancora poche mosse ma si è all’inizio e il tempo per fare acquisti non manca. Prima dei nuovi arrivi però la squadra campana ha salutato Andrea Zerini, classe 1988, dopo tre stagioni in maglia azzurra. L’apertura ufficiale della sessione estiva è data da Pedro Llompart, che ha recentemente annunciato l’arrivo di Alessandro Lever, definendolo un giovane talento che ha già accumulato esperienza e dai margini di crescita piuttosto ampi.

È attesa ad ore l’ufficialità di Justin Jaworski alla corte del Napoli Basket: il 24enne è pronto a lasciare la canotta degli Oklahoma City Blue e approdare nel capoluogo campano. Si registra inoltre un interessamento verso Bruno Mascolo, play di Castellammare di Stabia che potrebbe ricoprire la cabina di regia nei partenopei.