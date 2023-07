La sua ex è dal parrucchiere, lui attende che esca per minacciarla

Dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti il 52enne di Secondigliano, arrestato dai Carabinieri della stazione locale.

Non avrebbe mai accettato la separazione con la sua ex moglie e in più occasioni avrebbe insultato e minacciato la donna.

In ultimo si sarebbe appostato all’esterno del salone di parrucchiere dove l’ex stava sistemando l’acconciatura. Avrebbe atteso che uscisse per approcciarla e riprendere con le minacce. La donna si sarebbe rifugiata in auto ma l’uomo l’avrebbe inseguita, sferrando poi un pugno sul lunotto posteriore, mandandolo in frantumi.

La vittima è riuscita a scappare e si è presentata nella stazione di Secondigliano dove aveva già in passato presentato altre denunce.

Ed è proprio mentre chiedeva aiuto e accoglienza, che il 52enne si è fatto largo e anche in presenza dei militari ha ripreso a insultarla e minacciarla.

L’uomo è stato così arrestato. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.