La grande musica dalla Repubblica Ceca sbarca ad Aversa

Ritorna dopo una brevissima pausa, la grande Musica ad Aversa con il Summer Concert. Mercoledì 26 luglio 2023 nella chiesa di Sant’Anna alle ore 20.30, ad ingresso libero, arriva l’Apollon Quartet, compagine tra le più note a livello internazionale della scuola quartettistica della Repubblica Ceca.

Formato da Štěpán Pražák e Radek Křižanovský ai violini, Pavel Ciprys alla viola e Paverl Verner al violoncello, il quartetto vanta una intensa produzione concertistica. Si sono esibiti da Vienna a Parigi, da Francoforte a Berlino, per prestigiose accademie concertistiche, suonando in sale di grande prestigio.

“Il giorno 26 luglio, che coincide con la celebrazione di Sant’Anna- ci dice Giuseppe Lettieri, promoter culturale che ha portato la prestigiosa rassegna in città- faremo un omaggio musicale non solo al pubblico aversano, ma anche a don Michele Salato sempre disponibile ad accogliere eventi musicali e culturali di qualità, proprio nella chiesa che omaggia la santa, e che non è conosciutissima dagli stessi aversani, pur essendo un prezioso gioiellino d’arte. E lo faremo con una compagine davvero prestigiosa di altissimo livello, che proviene dalla scuola Ceca, verso la quale ho una spiccata propensione, perché ogni volta che abbiamo ospitato musicisti provenienti da quel territorio non siamo mai rimasti delusi. Ringrazio come sempre il Maestro Antonino Cascio, perché la nostra collaborazione in questi ultimi cinque anni ha permesso di portare grandissimi musicisti nella città normanna e tantissimi concerti perché Aversa Città della Musica lo sia in concreto e non solo uno slogan per i politicanti di turno. Quello del 26 luglio poi sarà un concerto particolare perché si inizia con un programma che va da Haydn e dal Settecento e si finisce sulle note del grande jazz di Miles Davis e Dizzi Gillespie e Charlie Parker con la meravigliosa A Night in Tunisia. E vale la pena sottolineare che Aversa è una città molto legata alla tradizione jazzistica, a iniziare dal glorioso jazz club Lennie Tristano, e ascoltare questo genere musicale con un quartetto di archi sicuramente sarà una novità molto particolare. Vi aspettiamo ricordando che l’ingresso è libero”.

Va ricordato inoltre che dopo il concerto con il quartetto ceco, il 26 luglio, nella chiesa di Sant’Anna, ci sarà l’ultimo appuntamento con il Summer il 29 luglio, ore 20.30, presso la chiesa della SS.Trinità, con la bravissima arpista Carmela Di Ronza, con il talentuoso soprano Chiara Cimmino, musiciste che “giocano in casa” essendo del territorio, che faranno un omaggio musicale che andrà da Cimarosa a Nino Rota. Sempre ad ingresso libero.