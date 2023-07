La ‘danza’ di Daniele Doria porta Trentola Ducenta in tutta Italia

Soddisfazione in città per i continui successi del suo giovanissimo concittadino, il ballerino Daniele Doria, che non ha ancora raggiunta la maggiore età, già danzatore di successo e un curriculum artistico di tutto rispetto con successi che lo hanno portato a scalare sempre i primi posti di ogni podio.

Fino ad indossare molte volte la palma d’oro e la fascia tricolore, che ha sempre, virtualmente condiviso con la sua città di origine Trentola Ducenta.

“La danza e qualcosa che mi appartiene da sempre, forse è nel mio dna. E’ dentro di me sin da bambino, non mi considero affatto una eccellenza ma solamente un semplice ragazzo che oltre a studiare e frequentare i normali studi scolastici, ha dato e continua a dare la stessa importanza anche alla danza, e per questo che non mi stancherò mai di ringraziare molto la mia famiglia, che mi ha sempre seguito e sostenuto, così come la mia comunità cittadina Trentola Ducenta, che ha sempre condiviso le bellissime soddisfazioni. Nel tempo sono stato anche destinatario di svariate borse di studio, assegnatemi per impegno e professionalità. Tante tappe, tante soddisfazioni, tutte esaltante e gratificante dalle quali ripartire, per nuovi esaltanti obiettivi, tra le quali il ‘Premio Danza’ alla ‘Maratone d’Estate’ nella finalissima nazionale tenutesi a Paestum, a seguire premio Musical Christmas Carol tenutosi a Milano”.

Da qualche anno vive a Roma perché selezionato dalla prestigiosa accademia Art Village che lo hanno portato ad essere scelto per lo spettacolo ‘Wonder Boys’ con prima tappa il prossimo 7 luglio a Cervia (per l’inizio della manifestazione ‘Notte Rosee’) poi un tour in altre località che terminerà il prossimo 10 agosto in occasione del Festival di Pietrasanta.

di Franco Musto