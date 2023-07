JuveCaserta, conferma per Diego Jordan Lucas

La Ble Decò Juvecaserta 2021 ufficializza la conferma per il roster 2023/2024 della guardia/play Diego Jordan Lucas, che ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con la società bianconera e quindi tornerà a indossare la canotta numero 0.

Nato a San Vito di Tagliamento (PN) l’11 dicembre 1996, ha iniziato a giocare a basket nelle fila della formazione pordenonese del Rorai prima di debuttare, da junior, in DNB nel Sistema Pordenone.

Dopo aver frequentato l’Allan Hancock College, in California, partecipando al campionato Junior College nel periodo 2017/2019, è stato ammesso all’University of Saint Mary, con sede in Leavenworth in Kansas, dove si è laureato in sicurezza informatica ed ha giocato a pallacanestro, rimanendo sempre uno dei punti fermi dello starting five della sua Università con cui ha disputato il campionato NAIA, fino alle finali della Western State Conference North Division (9.5ppg, 1.8rpg, 1.7apg in 26 gare disputate).

La scorsa stagione il ritorno in Italia con la chiamata della Juvecaserta 2021 del patron Farinaro, di cui è stato il play titolare. Capace di arrivare al ferro con il suo mortifero primo passo, eccellente fisicità ed atletismo, la sua visione di gioco è stata sempre lucida e concreta nel cercare le soluzioni a più alta percentuale, sia imbeccando i compagni, che sapendo tenere su l’attacco da solo in casi di necessità.

In 33 gare giocate, fino alla conquista della B sul campo dopo il play-in, ha messo insieme numeri significativi: 12,5 punti, combinati con 2,8 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero di media a gara, con il 50% da 2, il 34% dalla lunga distanza e l’80% ai liberi.