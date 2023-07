Gamification e casinò online: come trasformare il gambling in un’avventura

Il concetto di gamification è tutto contemporaneo. Il boom dei videogiochi ha portato alla massima espansione i concetti a loro legati.

Così, anche al di fuori dei videogame, si parla e si ragiona come se ci si trovasse davanti a un gioco.

Questa è la base della gamification, che è l’utilizzo delle logiche del gioco in vari campi. La gamification è già usata nel mondo del lavoro e dell’insegnamento. Tuttavia, sta rivoluzionando anche altri ambiti.

Tra questi, si distingue l’evoluzione che sta prendendo il gioco d’azzardo. I casinò infatti stanno cambiando, proponendo ben più dei semplici giochi tradizionali. Adesso, offrono delle autentiche avventure.

Le basi della gamification nei casinò online

L’idea di fondo della gamification è quella di intrattenere, ma non solo. La gamification vuole in primo luogo fidelizzare. Per farlo propone delle logiche simili a quelle dei moderni videogiochi. Tra le forme di applicazione, si distinguono dunque:

La creazione di obiettivi e compiti da svolgere all’interno del casinò.

La premiazione al raggiungimento degli obiettivi, con riconoscimenti di vario tipo.

Lo sviluppo di un sistema a livelli, che ricalca l’evoluzione dei personaggi di un videogame.

L’invio al giocatore di NFT, trofei o avatar specifici per gli obiettivi raggiunti.

L’obiettivo è duplice. Da un lato, il giocatore è spinto a registrarsi e continuare a giocare, per raggiungere i requisiti e gli obiettivi fissati dal casinò. Dall’altro, i casinò online migliori che propongono questo sistema di intrattenimento hanno uno strumento utilissimo per fidelizzare i clienti. Questi continueranno a giocare per passare di livello e ottenere i vari premi.

Le nuove frontiere della gamification

L’idea della gamification ha trovato una prima applicazione nelle slot. Le migliori slot machine infatti hanno iniziato a usare personaggi di film e videogame per attirare un pubblico nuovo. Non a caso, i nuovi casinò online si rivolgono soprattutto ai millennials. Questi sono abituati a videogiochi e a un’interazione completamente diversa rispetto alla generazione precedente. Meritano dunque una diversa attenzione da parte delle case da gioco, che stanno rivoluzionando i loro intrattenimenti prendendo spunto proprio dai videogame.

Il ritorno dell’investimento è notevole e non consiste solo nell’aggiornamento dei temi delle slot. Cambiano anche le modalità di gioco, con livelli di difficoltà diversi e programmi di fedeltà differenti in base agli step raggiunti dai giocatori. Come si deduce, anche il concetto di giocatore VIP si evolve, in un’ottica più simile a quella dei GDR e ai loro level up. Questo sistema rilancia non soltanto la migliore slot online, ma anche i giochi più tecnici e di abilità. Il poker, tra tutti, ne esce avvantaggiato. Anche blackjack e roulette, in cui gli scommettitori sfidano il banco, attirano adesso molti più giocatori.

Non va sottovalutato l’aspetto competitivo della gamification. I videogiocatori non sono quasi più abituati a giocare da soli. Al contrario, si sfidano o giocano a squadre per massimizzare il brivido della vittoria. La stessa logica è ormai applicata anche da alcuni casinò Italia online , che puntano sulle chat e sulle bacheche virtuali per garantire l’interazione tra giocatori. A questi, si aggiungono anche tornei e competizioni multiplayer per aumentare il margine di sfida e di divertimento.

Le frontiere del futuro

Il futuro è in parte già qui, ed è caratterizzato dai dispositivi mobili. Come segnala Fulgenzio Bergamaschi, autore di SoCasinoItaliano, la diffusione dei casinò su mobile è un’arma a doppio taglio per i giocatori. Da una parte, possono giocare e scommettere da qualsiasi luogo, in ogni momento. Dall’altra, si pone il problema del gioco responsabile, compromesso da questo forte coinvolgimento.

Tornare indietro non è possibile, ma si può prestare attenzione alla sfida lanciata dalla gamification nel mondo del gambling. In fondo, era solo questione di tempo prima che i videogame facessero un ulteriore salto in avanti. Per prima cosa hanno raggiunto il rango di e-sport, per un giro di oltre 45 milioni in Italia. Adesso stanno diffondendo le loro logiche in molti altri ambiti, anche su mobile. I premi giornalieri e i riconoscimenti sono un valido esempio. La tabella che segue mostra le principali tappe della storia delle competizioni nei videogiochi, cui si lega il concetto di gamification.

1972 Olimpiadi Intergalattiche di Spacewar 1980 Primo torneo di Space Invaders 1983 Prima squadra eSport promossa da Twin Galaxies 1991 Prime competizioni su Street Fighter II 1996 Nascita dell’EVO – Evolution Championship Series 2015 Apre la prima eSport Arena 2018 Apre la seconda eSport Arena a Las Vegas

Inoltre, i bonus dei gaming casinò online si sommano alle promozioni tradizionali di benvenuto e deposito. Questo aumenta a dismisura l’esperienza di gioco per gli utenti Questo processo non si ferma qui. Lo sviluppo di periferiche per la VR coinvolgerà ulteriormente casinò online e gamification. L’esperienza offerta agli utenti sarà ancora più immersiva. Nel frattempo, si punterà anche sull’implementazione di tecnologie come la blockchain. La diffusione di valute virtuali come l’Ethereum sarà ancora maggiore, e renderà il mondo del gambling più sicuro. Infine, l’esperienza di gioco sarà influenzata dall’uso delle intelligenze artificiali. Queste IA, nei casinò online Italia, possono analizzare i gusti e le capacità dei giocatori. In questo modo, è possibile proporre gli intrattenimenti più adatti al loro stile.

Una panoramica sulla gamification

La vita somiglia sempre più a un gioco. Ogni aspetto, dal lavoro al tempo libero passato sui casinò online, ha ormai l’aspetto di un videogioco. Il processo di gamification del gambling è ancora soltanto agli inizi. Tuttavia, va già molto oltre la semplice scelta di un tema per le slot. Ogni parte di questo processo è pensata per fidelizzare e coinvolgere di più gli utenti. I giocatori sono così introdotti in una nuova era dell’intrattenimento digitale.

FAQ

Cosa si intende per gamification?

La gamification è l’applicazione di elementi tipici dei giochi in contesti diversi. Questi vanno dal lavoro all’insegnamento, fino al gambling online.

Come si svilupperà la gamification in futuro?

Lo sviluppo futuro della gamification dipenderà molto dall’uso di tecnologie VR e AR. Anche il coinvolgimento di IA avrà un ruolo centrale nelle sue nuove applicazioni.