Fiesta, Alessandro Siani celebra i vent’anni di carriera teatrale

“Sono felice di poter avere la possibilità di raccontare vent’anni di me, della mia carriera, lì dove tutto è iniziato – dice Alessandro Siani-. Era il 2003 e per la prima volta concepii uno spettacolo non più da stand up comedy ma uno show teatrale più strutturato. Mi chiamavano ‘pazzo’ quando per la prima volta toccai con il mio piede una tavola del palcoscenico. ‘Un linguaggio troppo popolare che non si addice alla logica del teatro’ mi dissero. Inizialmente lo spettacolo fu accolto con scetticismo, ma nel giro di poche ore, non giorni, divenne un fenomeno che mi colse all’improvviso, uno tsunami di affetto che invase le strade, i vicoli, le piazze, salendo oltre Posillipo e conquistando l’Italia. Non potevo crederci!