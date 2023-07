E-pharmacy: è caccia alle offerte per farmaci, cosmetici e articoli sanitari

Negli ultimi anni gli e-commerce farmaceutici stanno registrando un trend di vendite positivo, con numeri in costante crescita.

Il merito di questo successo è legato ai numerosi vantaggi che questi canali sono in grado di offrire agli utenti, che vanno dall’esperienza d’acquisto ottimale ai prezzi piuttosto competitivi.

Inoltre, spesso le farmacie online propongono anche sconti e promozioni con cui è possibile risparmiare ulteriormente sugli acquisti. In particolare, è interessante notare che, nel caso di articoli in offerta, l’attenzione degli utenti si concentra soprattutto su farmaci, cosmetici e articoli sanitari.

Sconti online: dai farmaci da banco ai probiotici

La caccia alle offerte sulle farmacie online riguarda innanzitutto i farmaci da banco, vale a dire tutti quei prodotti che possono essere acquistati senza che sia necessaria la prescrizione del medico.

Naturalmente, le migliori e-pharmacy mettono a disposizione un catalogo ampio e variegato, che spazia tra antiacidi e antinfiammatori, pomate, digestivi, analgesici e tanto altro.

In quest’ambito, spicca per esempio Farmapic, e-commerce farmaceutico della storica Farmacia Picciola alla Croce Bianca di Trieste, che periodicamente propone farmaci scontati per rispondere alle più diverse esigenze degli utenti.

Tra i prodotti più richiesti del momento è possibile annoverare gli integratori minerali a base di magnesio, potassio e vitamine, che possono supportare in un periodo stressante o durante un’attività sportiva: naturalmente, è sempre fondamentale che l’assunzione sia accompagnata da un’alimentazione equilibrata e da uno stile di vita sano.

Oltre ai farmaci da banco, molto ricercati sulle farmacie online sono anche i probiotici, che non si assumono solo a seguito di terapie antibiotiche (per le quali sono quasi sempre consigliati dal medico stesso), ma anche per la vita quotidiana in caso di disturbi intestinali: ve ne sono di molti tipi, anche adatti ai bambini.

I prodotti di igiene e cosmesi più ricercati sulle farmacie online

Tra i prodotti in promozione più ricercati sulle farmacie online è possibile annoverare anche i cosmetici, in diverse formulazioni pensate per tutte le necessità.

In particolare, l’attenzione degli utenti si concentra soprattutto sulle creme specifiche per le rughe, il ringiovanimento della pelle o la beauty routine sono di certo molto richieste invece dalle donne che desiderano avere sempre formulazioni di qualità per mantenere il viso idratato.

Durante i mesi più caldi dell’anno, inoltre, le farmacie online registrano un vero e proprio boom di ricerche per quanto riguarda le offerte di creme protettive come quelle solari, di cui verificare la schermatura idonea al proprio fototipo. Latte detergente, struccante, creme idratanti per viso e mani sono ugualmente molto ricercati.

Infine, occorre citare anche prodotti specifici per l’igiene, anche per l’infanzia, come per esempio saponi, detergenti, shampoo, bagnoschiuma, oppure articoli veterinari e quindi riservati agli animali domestici, come antiparassitari, alimenti e collari.

In crescita anche la richiesta di articoli sanitari e medicazioni

Tra gli articoli per le medicazioni più richiesti online si annoverano per esempio i kit di pronto soccorso, o comunque tutto ciò che concerne il trattamento di lesioni: cerotti, bende, antisettici ma anche ghiaccio istantaneo, utile per lenire un dolore da trauma.

Per quanto riguarda gli articoli sanitari, la caccia alle offerte si concentra soprattutto sui termometri digitali, che consentono di misurare la temperatura in maniera precisa ma rapida, soprattutto nell’ambito dell’infanzia.

Se si desidera tenere sotto controllo la pressione sanguigna, poi, magari per verificare che una cura stia avendo effetto, si trovano offerte anche sullo sfigmomanometro digitale di ultima generazione, così come su quello classico.