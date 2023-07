Controlli Polizia – Polizia Locale nella movida di Aversa

Nel tardo pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato di Aversa, guidata dal Dirigente Antonio Sepe, la Polizia Locale di Aversa, agli ordini del Comandante Colonnello Antonio Piricelli, l’ICQRF Ministero dell’Agricoltura ed Ispettorato del lavoro Caserta hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio legato al fenomeno della movida.

I controlli si sono protratti fino a tarda notta ed hanno interessato le zone di Via Seggio, Via Salvo D’Acquisto, dove sono state ispezionate n. 4 attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Riscontrate irregolarità per la presenza di bottiglie di vino senza etichettatura e relativa tracciabilità poste sotto sequestro; nel frigorifero di una attività di somministrazione di alimenti e bevande trovati alcuni prodotti alimentari scaduti che successivamente sono stati distrutti; in un altro locale sono stati trovati lavoratori a nero.

Sono state elevate sanzioni per più di 10000,00 euro. Gli Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Aversa hanno inoltre dato esecuzione alla notifica del provvedimento di chiusura per n.5 giorni di un esercizio di bar ristorante ubicato in Via della Libertà per violazione dell’ordinanza sindacale che consente la diffusione della musica all’interno dei locale fino alle 23.00.