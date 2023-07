Comunali, una nuova coalizione per la rinascita di Aversa

Nel contesto del dibattito politico che si è aperto in vista delle prossime elezioni Amministrative si sono riunite stamattina tre formazioni civiche, con la determinata volontà di contribuire alla rinascita della Città e con l’intesa e l’impegno di elaborare programmi, raccogliere consensi, rappresentare interessi legittimi, proporre agli elettori candidati e classe dirigente credibili, capaci di esaltare il ruolo della Politica fortificandone il prestigio.

Le tre liste di ispirazione civica ‘Aversa a testa Alta’ – ‘Città della Libertà’ – ‘Aversa nel Cuore’, senza preclusione alcuna, “sono aperte ad apporti ideativi ed organizzativi multipli e all’adesione e al contributo di quanti intendano partecipare alla costruzione e all’attuazione di un programma amministrativo nell’ambito di un’area moderata e riformista, che peraltro ricomprenda anche coloro che, privi di una piena legittimazione civica perché non omologati rispetto a modelli culturali, partitici, sindacali o familistici dei ceti egemoni, vogliano impegnarsi per la Città”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei firmatari delle tre liste: Mario Caggiano, Eufrasia Cannnolicchio, Rosario Capasso, Gemma Ciardulli, Michele Coscetta, Enrico D’Angelo, Francesco Della Volpe, Nicola De Rosa, Carmen Di Lella, Daniele Iavarone.

“Impegno prioritario sarà quello di perseguire, con linguaggio limpido e concreto, una politica che, parlando con i fatti, valorizzi l’autonomia e la responsabilità del territorio, identità ed innovazione, coscienza di ciò che siamo, ma soprattutto di ciò che vogliamo essere, per realizzare, tra l’altro, un forte potenziamento delle strutture e infrastrutture cittadine, frutto di studi seri e di proposte ponderate e volto soprattutto a garantire la migliore vivibilità”.

“La comunità aversana ha forze, vitalità, risorse etico-politico-civili che aspettano di essere organizzate per avere voce e spazio, per essere immesse nel campo aperto della competizione politica: non certo strumentalizzate o, addirittura, come di recente è avvenuto, ignobilmente tradite, ma libere ed autonome”.

“Nuove regole, nuovo stile, nuovo equilibrio per un’Aversa vivibile, moderna e anche più umana: una Comunità forte e coesa, in cui la passione politica nasce ed è sostanziata dalla passione civile per realizzare una sinergia permanente tra società civile ed Amministrazione, per trasformare quest’ultima in laboratorio di efficienza e di cultura del fare, di convivenza rispettosa tra le parti politiche, di trasparenza e di impegno al servizio esclusivo del Cittadino, tanto più se meno fortunato”.

“Aspiriamo a realizzare questo programma non da soli – concludono gli ideatori – ma in compagnia di quanti, animati dalla volontà di contribuire al bene comune, insieme con le forze politiche, sociali, professionali, culturali intendano partecipare. Certo, con manovre spregiudicate mosse e gestite da inammissibili e riprovevoli personalismi, il potere lo si può anche prendere, conservarlo ed esercitarlo, ma ciò contrasta con la trasparenza, mortifica il sentimento dell’opinione pubblica e umilia la parte sana della città Ne è evidente dimostrazione la compagine amministrativa che sta per spirare”.