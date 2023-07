Come costruire una casa ecosostenibile? Tutti i consigli

L’efficientamento energetico delle abitazioni è essenziale per essere meno impattanti sul pianeta e per rispettare le normative europee che prevedono, tra le altre cose, anche il raggiungimento della classe D per tutti gli edifici entro il 2030.

L’interesse verso una casa ecosostenibile è tuttavia cresciuto negli ultimi anni e, nella progettazione di nuove costruzioni, si preferisce optare per soluzioni sostenibili. A incentivare questa scelta ci sono anche dei provvedimenti governativi, come il Mutuo Green, che consente di avere delle agevolazioni sui mutui per le case che hanno una vocazione green. Stando agli ultimi dati, i mutui green rappresentano il 7% del totale.

Per chi desidera realizzare un’abitazione amica dell’ambiente e si sta chiedendo come costruire una casa sostenibile, ecco tutti i consigli.

Una corretta coibentazione termica

Per costruire una casa ecosostenibile bisogna partire dalla struttura. Il primo passo è una corretta coibentazione, che permette di ridurre al minimo le dispersioni, preservando il calore d’inverno e la frescura d’estate, e garantendo un comfort abitativo eccellente.

Tra gli interventi più efficaci in tal senso segnaliamo il cappotto termico, che avvolge tutte le pareti della casa, con l’obiettivo di mantenere sempre temperature gradevoli. L’intervento dev’essere realizzato da ditte esperte, che sappiano consigliare bene i materiali sostenibili da utilizzare per realizzare il lavoro.

Infissi di ultima generazione

Per realizzare un isolamento perfetto, un ruolo chiave lo giocano gli infissi, che permettono sia di evitare dispersione di calore sia di garantire un’ottima ventilazione. Le finestre di ultima generazione inoltre hanno dei vetri che contribuiscono all’illuminazione degli ambienti favorendo il benessere domestico e incidendo sulla riduzione dei costi in bolletta perché c’è più luce e, soprattutto d’inverno, anche più calore.

Per costruire una casa ecosostenibile, oltre alle prestazioni degli infissi, bisogna considerare anche il materiale con sui sono state realizzati. Si consiglia di scegliere materiali naturali, come il legno, e riciclabili, come il PVC.

Elettrodomestici e arredamento smart

In una casa green è indispensabile ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi. Bisogna perciò scegliere elettrodomestici efficienti e arredo smart. In commercio ci sono numerosi modelli di elettrodomestici ad elevato risparmio energetico e con funzioni di controllo a distanza per gestire programmi e consumi. Per l’arredamento e le rifiniture si può cercare nei green shop, anche quelli online come Echome. Rappresentano infatti un’utile fonte di ispirazione per le case green. Si possono trovare arredi realizzati con materiali ecologici o di seconda mano, soluzioni green per le pareti, come le vernici ecologiche, e accessori realizzati con materiali innovativi, come il laminam.

Installazione di impianti con energie rinnovabili

A contribuire al risparmio in bolletta ci sono anche gli impianti con energie rinnovabili. Si può scegliere tra diverse possibilità per realizzare impianti con energie rinnovabili.

Tra i più efficienti ricordiamo: