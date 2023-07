Botte al capotreno poi vanno in vacanza: lui in ospedale

Preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi che non avevano il biglietto.

E’ accaduto ad un capotreno in servizio ieri su un convoglio da Roma Termini in direzione dell’aeroporto di Fiumicino. Lo denuncia la Fit Cisl.

“Il lavoratore aveva semplicemente sollecitato i passeggeri a regolarizzare il titolo di viaggio, ed è dovuto invece andare ospedale”, dice il responsabile del dipartimento Attività Ferroviarie e Servizi della Fit-Cisl del Lazio, Fabio Bonavigo.

I sei aggressori, secondo quanto si apprende, una volta arrivati in aeroporto sono stati identificati e sono potuti partire alla volta delle Canarie. Il capotreno è finito invece in ospedale.

“Va fatto tutto il possibile per evitare derive indegne e per fare in modo che le persone non debbano andare a lavorare temendo per la propria incolumità. Il 31 luglio avremo un incontro con la direzione regionale Lazio di Trenitalia, faremo in modo che nulla resti intentato”, spiega Bonavigo.

(Ansa)