Bassetti denunciato da 123 medici per presunte violazioni

È stato denunciato da 123 medici per le presunte violazioni che avrebbe compiuto il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Genova, Alessandro Bonsignore, si è visto recapitare una serie di email nelle quali si chiede di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del noto infettivologo, uno dei volti simbolo della lotta al Covid.

Non si è fatta attendere la risposta di Bassetti, che in un post su Facebook ha scritto: “Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova. Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid-19. Hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto. Si sono fatti un gigantesco autogol. Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica”.

(Dire)