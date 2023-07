Aversa. Pusher usava cassetta postale come base di spaccio

Il continuo andirivieni dalla cassetta postale, installata all’esterno della sua abitazione e l’atteggiamento sospetto, tenuto da un trentanovenne del luogo, hanno insospettito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa che, nella tarda serata di ieri, in via Leonardo Da Vinci di quel centro hanno fermato l’uomo per un controllo.

A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di due involucri di carta stagnola contenenti alcune dosi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, estesa anche alla cassetta postale oggetto delle continue attenzioni del trentanovenne, ha consentito di rinvenire, al suo interno, cinque dosi di marijuana confezionate singolarmente in bustine in plastica per un peso complessivo di circa 18 grammi.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

L’uomo, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà.