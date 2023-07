Aversa. Polizia Locale chiude bar vicino al Tribunale Napoli Nord

Dopo il tavolo sulla sicurezza urbana tenutosi presso la Prefettura di Caserta presieduto dal Vice Prefetto dott. Biagio Del Prete dove è stato chiesto un maggiore sforzo per intensificare i controlli in materia alimentare e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli unitamente all’Asl Dipartimento l’Asl Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Prevenzione sui luoghi di lavoro Asl Caserta Ambito 2 dottoressa Leonilde Pezone, dottoressa Eleonora Di Caprio, TDP dott. Davide Abramo, ed all’Asl Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dott.ssa Maria De Luca e dott. Salvatore Lanzano in continuazione con il lavoro che da molti mesi hanno posto in essere, sono stati impegnati in attività di controllo di alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Le attività di ispezione hanno riguardato una attività di bar-ristorante ubicata nei pressi del Tribunale di Napoli Nord in piazza Trieste e Trento.

Dagli accertamenti l’azienda è risultata essere sprovvista di tutta la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dal documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza, formazione dei lavoratori, mancata nomina responsabile servizio prevenzione e protezione.



Sotto il profilo igienico sanitario alcuni alimenti presenti in vetrina e pronti per essere venduti sono risultati essere privi della tracciabilità.

Per la mancata documentazione prevista dal decreto legislativo 81/2008 è stata sospesa l’attività ed elevate sanzioni per 8900,00 euro per la mancata tracciabilità degli alimenti elevate sanzioni per 1500,00 euro