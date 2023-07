Aversa. Danzi e il voto sul bilancio preventivo

“Manca ancora la data ufficiale, poiché questa si tiene in piedi su calcoli precari di numeri e di tempi, ma quando arriverà in consiglio il bilancio preventivo il mio voto sarà certamente contrario”. Esordisce così Maurizio Danzi, consigliere comunale eletto nelle fila del Partito Democratico che però, già da anni, si colloca all’opposizione della giunta Golia.

Una posizione fortemente critica che viene ribadita anche in vista sul voto di bilancio previsto per le prossime settimane: “Già nel 2021 e nel 2022 non ho condiviso le scelte dell’amministrazione sulla gestione finanziaria e, ancora oggi, tutte le questioni sono rimaste irrisolte, a partire dalla sostenibilità delle ipotesi di crediti da esigere, che, come confermano numerose e recenti sentenze dei tribunali, nella realtà non ci sarebbero, gravando ancora di più le casse comunali”.

“Sono rimaste inascoltate molte mie segnalazioni sull’urgenza della manutenzione stradale, una questione che è diventata da tempo la mia priorità: corso Bersaglieri, via Drengot, via Lamarmora, sono solo alcune delle strade che hanno bisogno di interventi urgenti e radicali che l’amministrazione non è in grado di mettere in campo”.