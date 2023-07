Aversa. Assise ‘non convocata’: le parole del presidente Romano

“Nella giornata odierna, organi di informazione, hanno sottolineato che il sottoscritto, non ha ancora provveduto a convocare il Consiglio Comunale sul bilancio previsionale nonostante siano trascorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata per iscritto dall’ Assessore al Bilancio dott.ssa Francesca Sagliocco, insinuando che tale decisione possa collegarsi alla delibera di proroga del contratto stipulato con il Comandante della Polizia Locale Colonnello Antonio Piricelli. A queste voci tendenziose e false, replico che la mia scelta di ritardare la convocazione del Consiglio ha tutt’altra spiegazione”. A dirlo, tramite nota stampa, il presidente del Consiglio Comunale di Aversa Roberto Romano.

“Ho ricevuto in data 25 luglio (cioè martedì) la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con relativi pareri tecnico-amministrativi sugli emendamenti presentati dai consiglieri comunali; in data 26 luglio (mercoledì) l’ufficio di Presidenza ha provveduto ad inviare i relativi atti alla Presidente della Commissione Bilancio dott.ssa Motti Diana Luisa e che in applicazione dell’articolo 66 del Regolamento Comunale, la Commissione di norma si esprime in merito entro dieci giorni; la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 ha espresso parere favorevole al differimento del termine dell’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 degli Enti Locali al 15 settembre 2023 e pertanto il Comune di Aversa non rischia la diffida della Prefettura di Caserta a convocare urgentemente il Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, senza alcuna ombra di prevaricazione o di intromissione nelle prerogative assegnate agli Organi Statutari dell’ Ente, convocherò il Consiglio Comunale appena vi saranno le condizioni Amministrative e Regolamentari, nella totale trasparenza e nel rispetto dell’intero Consiglio Comunale”.