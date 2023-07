40enne minaccia i passanti con un coltello

Nel pomeriggio di domenica, verso le ore 15, le Volanti sono intervenute in via Cagli ad Ancona ove era stato segnalato da molte chiamate giunte al 112 NUE un uomo di circa 40 anni, che brandiva un grosso coltello, minacciando i passanti.

Giunti sul posto, i poliziotti trovavano ad attenderli fuori dall’appartamento alcune persone spaventate che riferivano l’accaduto, comprese le minacce e l’inseguimento effettuato dal soggetto, nei riguardi di un nucleo familiare presente ai fatti, che provvedevano successivamente a formalizzare querela per minacce e percosse.

Gli operatori provvedevano a riportare la situazione alla calma, accertando che nessuna delle persone presentassero lesioni che necessitavano di cure sanitarie.

Poiché l’uomo continuava ad agitarsi a causa del suo stato di alterazione, causato dall’abuso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura dove a seguito di compiuta identificazione risultava essere un soggetto italiano, nato e residente ad Ancona, di circa 40 anni, già noto alle Forze dell’Ordine con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti:

Anche all’interno degli uffici il predetto continuava a fare resistenza agli operatori, minacciando i presenti e mantenendo un comportamento ostico e molesto.

Per quanto accertato, l’uomo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi, resistenza a P.U. e Minacce e segnalato ex art. 75 del D.P.R. 309/90.

Inoltre, sulla base della sua condotta e dei suoi precedenti di polizia veniva valutato come soggetto socialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, per tanto il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, a seguito dell’istruttoria prontamente effettuata dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, emetteva nei confronti del responsabile delle citate condotte la misura di prevenzione dell’Avviso orale. Con tale provvedimento è stato intimato al soggetto di modificare repentinamente la propria condotta di vita, esponendosi, in caso contrario, all’applicazione di misure più gravi ed afflittive.

Dal mese di Gennaio 2023 ad oggi, in un semestre sono già 68 gli Avvisi Orali emessi dal Questore Capocasa nei confronti di soggetti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e 8 le sorveglianze speciali richieste nei riguardi di soggetti recidivi.

Il Questore Capocasa: “Rimane sempre costante e continuo l’impegno della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia per assicurare ai nostri concittadini e a quanti scelgono di trascorrere nella nostra provincia le loro vacanze, una realtà vivibile e civile”.