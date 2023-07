Il 10eLotto premia la Campania: come riporta Agipronews, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è stata centrata la vincita più alta nell’ultimo concorso del 10eLotto, un 8 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.

Campania fortunata al Lotto: come riporta Agipronews, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stata centrata una vincita da 52.500 euro, mentre a Castel Volturno, in provincia di Caserta, si festeggia con altri 50.450 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 611,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno.