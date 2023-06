“Siamo stufi. I rumeni non c’entrano nulla”. Il sequestro di Kata, la bambina scomparsa a Firenze sabato scorso, “riguarda loro. È una questione tra loro”, tra i peruviani che occupano l’ex hotel Astor.

Dopo giorni di ‘assedio’ mediatico, esce allo scoperto una signora rumena per difendere la posizione dei connazionali che condividono l’occupazione. “Sono madre di quattro figli e faccio la badante. Conosco Kata, ha sempre giocato qui. Sto male per lei”, si presenta.

La famiglia “sa chi ha preso la bambina, lo sa”. C’entrerebbe la lite di fine maggio “per le stanze”, dice, quando un altro sudamericano è precipitato in strada. “Gli hanno dato una botta in testa con un ferro- racconta- per la paura si è buttato. Dopo una settimana, la bimba è sparita. Non è questione di soldi”.

BIMBA SCOMPARSA, MAMMA: PRINCIPESSA MIA, ORA SONO PIÙ FORTE

“Principessa mia, solo dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però, adesso, sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò”.

La comunità peruviana, rilancia e traduce un post scritto sui social dalla mamma di Kata, la bimba scomparsa a Firenze sabato scorso. “Le persone che mi stanno vicino sanno come mi sento. Non mi avete vista piangere, o buttarmi a terra davanti a una telecamera, ma questo non identifica il mio dolore. Non devo dimostrare niente a nessuno. Siete liberi di pensarla come volete”.

Tutto questo, “mi sembra irreale. Mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia, i miei amici sanno ciò che sto passando e non mi arrenderò finché non ti troverò. Grazie a dio mi sto rialzando, sai quanto mi manchi amore mio. Ti amo con tutta la mia anima. Tenetevi i vostri commenti mal intenzionati per favore. In questo momento ciò che mi serve è il vostro appoggio o almeno condividete questo messaggio”.

(Dire)