(VIDEO) Morte Berlusconi, il messaggio dei 5 figli

“Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi“. È questo il messaggio che i figli di Silvio Berlusconi gli dedicano sui principali quotidiani nazionali e in loop sui canale del gruppo Mediaset.

Il testo firmato da Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi è stato pubblicato nel giorno dei funerali di Stato dell’ex Premier che si terranno alle 15 al Duomo di Milano dove sono attese più di 10mila persone.

Il messaggio è, come si può vedere, a piena pagina su sfondo blu e ritrae Berlusconi sorridente in una vecchia foto in giacca e cravatta blu a pois bianchi.

Nelle scorse, sempre sulle reti Mediaset, un messaggio di cordoglio per l’ex presidente da parte dei dipendenti: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”.