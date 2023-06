(VIDEO) Aversa. Libri ‘in regalo’ ma qualcuno preferisce rubare la pedana in legno

Aveva messo ‘in regalo’, fuori al suo negozio, dei libri in memoria dello zio scomparso “perché i libri hanno un’anima e prenderanno vita nel momento in cui verranno letti da altri e altri ancora”, come ha voluto sottolineare la proprietaria di un negozio che vrende caffè.

Siamo sulla Variante ad Aversa, all’altezza della fermata della metro AversaCentro. Sono le 23,40 circa di martedì 6 giugno quando un ragazzo si ferma all’esterno de negozio ma invece di prendere i libri posti in diversi scatoloni, decide di spostare quest’ultimi e prendere una pedana di legno. Prima ripone la pedana in auto, torna sul ‘luogo del delitto’, rimette tutto in ordine.

“I libri non vanno buttati e sono sicura che sarà felice vedendo tante persone prendere i suoi gioielli per farne buon uso – continua al proprietaria -. Tranne lui, ma alla fine che ci vogliamo aspettare da un analfabeta. Sì, ripeto analfabeta e aggiungo pure ignorante. Per prendersi un bancale epal, ha fatto una brutta figura ma per me è come se avesse profanato mio zio. Vabbè… rimetterò tutto a posto e aspetterò chi ha un’anima sensibile a prendere i libri. Aversa è una bella città, con tanta gente di buon cuore, peccato solo per quella poca feccia che sale a galla”.