Spettacolo di fine anno da ‘Amore e Psiche’ per la CK Street Dance di Aversa

Si è tenuto ieri, al teatro Sant’Aniello di Castel Volturno, lo spettacolo di fine anno della scuola di danze urbane Ck Street Dance Aversa di Alfredo e Paola Ruffo.

Lo spettacolo portato in scena, presentato dal ballerino Alan Mariniello, narrava la storia mitologica di “Amore e Psiche” riadattata e costruita da Alfredo e coreografata dai 10 maestri che compongono la crew: Dario Dange Claudi, Domenico Ipno, Jhoannes Palmieri, Yvonne, Enrica Mennillo, Martina Vollero, Grecia the Queen, Federica Commodo, Antonio Petruccio, Francesco Ciliberti, Gaetano Primizia; col coordinamento teatrale di Michela Purgato e Paola Ruffo.

Un viaggio tra l’antica Grecia e l’antica Roma ai tempi nostri: uno scenario mitologico che ha reso lo spettacolo unico nel suo genere. 90 minuti di adrenalina pura, musiche che variavano dall’hip hop al contemporaneo, dall’afro dance al waacking; costumi che riportavano il mondo degli dei in quello contemporaneo. Oltre 50 ballerini hanno dato vita a questa bellissima storia e realizzato il sogno della loro compagna diplomanda Liliana Pagano, che oltre ad essere la protagonista, è stata accompagnata dal fratello Leonardo junior nel suo passo d’addio: un momento emozionante non solo per gli spettatori presenti in sala ma anche per i suoi colleghi: Maria Sgulò, Caterina Capasso, Giovanni del Piano.

Divertenti e allegre le coreografie dei piccoli allievi che insieme ai maestri Alfredo e Paolo Ruffo, Elena Cioce, Raffaele e Claudia Maria Basco, Alfredo Carini, Noemi Giglio, hanno dato vita ad una simpatica coreografia sulle note di ‘Think’ (di Areta Franklin) nel mondo degli Dei.

Doppia emozione per l’esibizione canora della ballerina Alessia Compagnone e il tango mozzafiato della scuola vicentina Artur Murray con Dasha e Alan Mariniello.

A completare l’opera, un finale corale con tutti i ballerini: Gabriella Cimmino, Chiara Cardo, Manuela Pignata, Laura Romano, Clarissa Iapicca, Federica Caraviello, Carla e Raffaela De Pompeis, Alessia e Federica Barbato, Santiago Coscione, Artem Apostyoliuk, Fabiana Barbato, Francesca Sorriento, Sophie Schiavone, Alessia Zito, Valentina Solla, Siria Amore, Alessia Gargiulo, Giusy di Martino, Alessia Officioso.

Nel gran finale, i maestri del San Carlo Bruno Stoduto e Flavia Paciolla hanno festeggiato con Alfredo Ruffo i 20 anni della scuola con un video celebrativo e la consegna dei diplomi: Giovanni Olianas, Peppe Carleo, Anna Fato, Francesca Fardella, Angelo Bortone, Alfonso Castello, Arianna Andreozzi, Gaetano e Angelo Primizia, Antonio Capasso, Elena Cioce, Leonardo junior Pagano, Rebecca Melillo, Jacopo Pellino, Voloadymyr Banbenkov, Laura Menale, Federica Commodo e Francesco Mariniello.