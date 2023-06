Spettacolo di fine anno dell’Accademia Dancenter Giselle di Villa Literno

E’ andato in scena, lo scorso sabato 24 giugno, al Teatro S. Aniello di Castel Volturno, lo spettacolo completo, elegante e appassionato realizzato dall’Accademia “Dancenter Giselle”, scuola di Danza Classica e Moderna di Villa Literno, diretta dalla Maestra M. Carmela Ucciero.

L’arte della danza che si respira in questa accademia ha dato ancora una volta prova della sua pratica educativa che si manifesta ogni anno in performances delle allieve e degli allievi sublimi e di grande impatto emotivo.

Ma prima di raccontare l’evento in sé, è necessario esporre la storia dell’Accademia Dancenter Giselle.

M. Carmela Ucciero fonda la sua accademia nel 1994 e sul territorio liternese si afferma subito come punto di riferimento artistico-culturale di rilievo. La professionalità, la correttezza e la competenza della sua fondatrice rappresentano il tratto distintivo che attraggono negli anni tantissime allieve e allievi che hanno fatto delle regole e della bellezza della danza il loro stile di vita. Ed è appunto quest’ultimo aspetto che risalta nelle parole della Maestra: “La danza è uno stile di vita che forma e arricchisce: se è vero che la Danza richiede ore di lavoro fisico, è pur vero che il beneficio di tanti sforzi, consiste nella trasformazione delle allieve e degli allievi in ragazze e ragazzi tenaci, attenti, disciplinati,…”

La Danza, quella con la D maiuscola, svolge un ruolo educativo non solo a livello fisico, ma anche comportamentale e sociale. Gli obiettivi formativi che si prefigge il Dancenter Giselle sono molteplici e di grande importanza, pertanto citiamo qui solo alcuni di essi:

– offrire una corretta preparazione artistica;

– creare motivazione attraverso stage con ballerini professionisti del panorama nazionale;

– orientare chi desidera fare della danza la propria professione verso il mondo del lavoro.

E per raggiungere i suoi obiettivi la scuola si avvale della collaborazione di professionisti di alto profilo come Fulvio D’Albero Maestro coreografo e Maître de Ballet di diversi teatri italiani, Luca Carannante Maestro e talent coach dei corsi maschili, Michele Merola coreografo e maestro di contemporaneo, Alessandro Bigonzetti coreografo del Teatro dell’Opera di Roma, Christian Ginepro e Stefano Bontempi maestri e coreografi di musical, Salvatore Capasso maestro e coreografo di hip hop.

Appare chiaro che il lavoro di chi prepara questi giovani talenti nostrani è complesso ed intenso. Infatti, dal 1994 la Maestra M. Carmela Ucciero si adopera affinché la sua accademia rimanga un luogo formativo e divenga sempre più un punto d’incontro tra le varie culture della Danza, cosa che poi dimostra negli spettacoli di fine anno accademico. Con lei, alla preparazione particolare delle allieve e degli allievi collaborano le sue assistenti, maestre: Nicla Di Fratta, Carmela Fabozzi e Milena Garofano, tutte ex allieve diplomate da molti anni che contribuiscono, con passione e tenacia, allo svolgimento dell’anno accademico e alla realizzazione dello spettacolo finale.

Mentre la valutazione delle allieve e degli allievi a fine anno accademico, insieme ai già citati maestri, è spettata anche a Marianna Sorrentino e Marta Russo insegnanti presso l’Accademia Nazionale di Danza Classica di Roma.

Non si può non citare anche l’impegno del Dancenter Giselle anche al di fuori del perimetro accademico. Infatti, per anni M. Carmela Ucciero e le sue assistenti hanno contribuito alla preparazione di concorsi scolastici come “Ragazzi in gamba” a cui partecipava la Direzione Didattica Don Lorenzo Milani ed anche per le manifestazioni musicali di fine anno scolastico.

Ma ora veniamo alla serata del 24 giugno 2023 durante la quale hanno conseguito il diploma Anna Caterina Aversano, Antonio Maria Di Puorto e Margherita Pepe.

Come di consueto le ballerine e i ballerini sono partiti dal quadro di classico, così come si usa dire nel mondo della danza, con un adattamento de “La bella addormentata” sulle musiche indimenticabili di Ciaikovski. Durante questa prima parte i diplomandi si sono esibiti nel Pas de deux

con rispettivi ballerini professionisti, che per tutti i ragazzi e le ragazze che lo eseguono rappresenta la realizzazione di un grande traguardo/sogno, raggiunto con fatica e determinazione.

I costumi, come sempre raffinati, sono realizzati dall’Atelier Tramontano, famoso per la collaborazione con i migliori teatri nazionali e non, e con spettacoli televisivi.

Si è poi passati al quadro di moderno intitolato “Le emozioni”, durante il quale tutti hanno danzato su musiche scelte dalla Maestra M. Carmela Ucciero e dai suoi collaboratori e collaboratrici, narrando attraverso la danza gli spazi emozionali della gioia, della tristezza, della rabbia, del disgusto, della paura e dell’amore.

Ultimo, ma non meno importante il momento del Musical, sempre tanto atteso. Quest’anno le allieve e gli allievi hanno danzato, recitato e cantato sulla storia fantastica di Peter Pan e così come c’è scritto nel libretto: “…dedicato a tutti i bambini che non vogliono crescere e a tutti gli adulti che non avrebbero voluto farlo”!

Un altro anno è trascorso nell’Accademia Dancenter Giselle, un altro obiettivo raggiunto. Rimane solo l’invito agli allievi da parte della Maestra ad amare la danza così come la ama lei e un arrivederci a settembre.

di Annalisa Pedana