Sorrento. 14 fontane e 3 distributori: pronta la mappa dell’acqua pubblica

E’ stata ripristinata nei giorni scorsi la fontana pubblica all’interno dei giardini di piazza Angelina Lauro, ubicata nei pressi di via Correale, con possibilità di accesso anche dalle rampe, per le persone con disabilità.

Con questa, sono attualmente 14 le fontane pubbliche presenti sul territorio comunale di Sorrento, istallate dal Comune di Sorrento e gestite dagli operatori di Penisolaverde.

A queste vanno aggiunte tre case dell’acqua, situate nella piazzetta di Casarlano, in via degli Aranci e a Marina Piccola.

“In questi ultimi anni, grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e di Penisolaverde, abbiamo rimesso in funzione una serie di fontanine e messe in opera delle nuove – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – Le mappe, scaricabili del sito www.penisolaverde.com e visionabili presso gli info point, daranno la possibilità ai visitatori, e naturalmente ai cittadini, di sapere dove trovare acqua potabile, per dissetarsi e per ricaricare le borracce. Centrando così il doppio obiettivo di rendere fruibile un bene pubblico come l’acqua, e di ridurre il consumo di plastica”.

I prossimi interventi riguarderanno le fontane storiche in corso Italia, nei pressi del Bambin Gesù e dello Spasiano.

Comune e Penisolaverde invitano tutti i cittadini e gli ospiti ad un uso attento della risorsa acqua e ad una cura nell’uso.