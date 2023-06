Somalia 1993 ‘Check Point Pasta’, domenica anniversario scontri Mogadiscio

Il 2 luglio 1993, il Comando italiano presente in Somalia nell’ambito dell’Operazione IBIS II, venne coinvolto negli scontri del “Check Point Pasta” che costarono la vita alle Medaglie d’Oro al Valor Militare Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro, mentre 31 furono i feriti.

Per commemorare l’anniversario e ricordarne i Caduti, la famiglia della Difesa ha organizzato due momenti che avranno luogo nei prossimi giorni a Roma.

Domenica 2 luglio 2023 alle ore 10.30 sarà celebrata, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Piazza della Repubblica in Roma, una messa officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R Monsignor Santo Marcianò.

Martedì 4 luglio 2023 alle ore 10.00, presso la Sala dei Cimeli del Sacrario delle Bandiere al Vittoriano, sarà inaugurata la mostra fotografica a connotazione storica “Somalia 1993 – Check Point Pasta”, curata dalla Fondazione Ente Editoriale per l’Esercito.

Agli eventi in programma sarà presente il Tenente Colonnello Ruolo d’Onore Gianfranco Paglia, ferito proprio in occasione degli scontri di Mogadiscio e per tale motivo insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

(Com/Red/Dire)