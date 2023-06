Quindicimila persone di tutte le età in Piazza Duomo e duemila nella chiesa per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia che per 30 anni ha dominato la scena politica italiana.

Proprio per quanto riguarda la politica c’è un prima e un dopo l’arrivo di Berlusconi nel 1994: quella di prima, paludata, distante, che usava un linguaggio per pochi eletti; quella di Berlusconi, a suo modo rivoluzionaria, con la rottura di ogni regola paludata, linguaggio diretto al singolo cittadino grondante ottimismo, anche chiacchiere in libertà, gli incontri spettacolari e di lusso sfrenato, gossip, controllo totale del messaggio da parte del leader e del suo circolo di esperti fidati.

In poco tempo Berlusconi è riuscito a catturare lo spirito del tempo, a collegarsi con quella gran parte del popolo stanca della sfiga quotidiana e che ora grazie a Silvio poteva, come aveva raccontato lui e fatto vedere dalle sue tv, giocarsela e diventare ricco e importante.

Niente valori, al massimo bollati, ma pura esaltazione dell’Io appena appena temperata dall’amore per la famiglia personale.

Nasce così il termine “berlusconismo” che, si legge nei dizionari, è caratterizzato da una valenza fortemente positiva, come sinonimo di “ottimismo imprenditoriale”, ovvero come definizione di uno spirito che non si fa turbare dalle difficoltà, confidando nel riuscire a risolvere i problemi.

Con il passare del tempo, e con l’identificazione sempre più stretta con la personalità di Berlusconi, il significato attribuito al termine ha subito una decisa modificazione nell’ambito del linguaggio giornalistico-politico.

(Dire)