Sfonda porta al pronto soccorso poi fugge

È stato rintracciato e denunciato a piede libero il paziente che durante la notte ha sfondato a calci una delle porte d’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone scagliandosi poi contro le barelle, la scrivania e le sedie nell’anticamera che separa dagli ambulatori.

Protagonista dell’episodio è stato un uomo in stato di agitazione e per questo portato in ospedale con l’ambulanza intorno alle 2 della notte scorsa.

Dopo avere seminato il panico si è allontanato prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine. In mattinata è stato identificato e denunciato.

Il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone Antonio Cuozzo ha evidenziato come l’episodio “metta in luce la grave mancanza di sicurezza che si trovano a vivere tutti gli operatori sanitari. Qualche tempo fa un analogo episodio, finito con un’infermiera ferita aveva già acceso i riflettori su questa difficile situazione. Chiediamo sistemi idonei di sicurezza per tutelare i lavoratori”.

Un episodio analogo è accaduto la settimana scorsa nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino dove i familiari di un giovane appena soccorso pretendevano di entrare nella sala Rossa dove stavano avvenendo le cure. Al rifiuto di lasciarli passare hanno seminato il panico.

(ANSA)