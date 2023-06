Riparte il treno di ‘Matese Express’: alla scoperta del Lago, della Valle del Lete e della Cipresseta di Fontegreca

Sabato 10 giugno ci sarà il secondo appuntamento con il ‘Matese Express’, il progetto nato dalla collaborazione tra il Parco del Matese, diretto dal presidente Vincenzo Girfatti, l’Eav, capeggiata dal presidente Umberto De Gregorio, Regione Campania e Alma Campania Experience e coinvolge le amministrazioni comunali di Piedimonte Matese, Alife e Caiazzo, il Gal Alto Casertano, Confindustria di Caserta, Coldiretti e Coni provinciale, oltre che le associazioni attive sul territorio.

Dopo la tappa inaugurale dello scorso mese di aprile, riparte il treno di ‘Matese Express’.

Il 10 giugno tutti i partecipanti avranno la possibilità di trascorrere una giornata al fantastico Lago del Matese, dove sarà possibile andare in canoa e fare una ‘walking experience’, oppure praticare trekking nella Valle del Lete e presso la Cipresseta di Fontegreca.

I convogli partiranno da Napoli e Caserta e si fermeranno a Caiazzo, Alife e Piedimonte. Questo è il link dove è possibile prenotare la propria experience del Matese, grazie al supporto operativo del soggetto attuatore ‘Reggia Travel srl’: https://www.almacampaniaexperience.it/matese-express/

«Essere – afferma il presidente Vincenzo Girfatti – tra i partner del prestigioso torneo di tennis che si terrà nei prossimi giorni a Caserta è una straordinaria occasione per il Parco Regionale del Matese, soprattutto per far conoscere il suo favoloso patrimonio naturale e artistico. Al fine di promuovere il bellissimo territorio che rientra nel Parco, in occasione della cena che si terrà mercoledì 7 giugno, ci sarà anche una degustazione di eccellenze enogastronomiche prodotte nella zona matesina».

Un’altra iniziativa vede come protagonista il Parco Regionale del Matese. In questi giorni, infatti, è stato siglato il partenariato con il Tennis Club di Caserta, dove dal 4 all’11 giugno si terrà la trentaquattresima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis. Parliamo di un appuntamento di notevole rilevanza, in quanto è considerato uno dei migliori tornei in Italia per organizzazione, qualità delle strutture e dei servizi offerti dallo storico Tennis Club di via Laviano.