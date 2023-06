Quando andare in Sardegna: guida al periodo migliore

La Sardegna è talmente bella che viene voglia di partire per raggiungerla in ogni periodo dell’anno, non solo in estate.

Considerando però il suo spirito selvaggio, il clima può essere un ostacolo in alcuni periodi, e vista la sua attrattiva a livello turistico in altri momenti dell’anno sono i costi a diventare proibitivi. Insomma, quando andare in Sardegna?

Ecco a te una guida per scegliere il periodo migliore e goderti le meraviglie di una delle terre più amate d’Italia.

Valutare i costi: meglio giugno o settembre

Quando arriva l’estate sono milioni i turisti italiani e internazionali che scelgono la Sardegna come meta per le proprie vacanze. E, più in particolare, i mesi di luglio e agosto sono quelli dove si concentra la maggior parte del turismo. Stiamo parlando dell’alta stagione, che naturalmente prevede anche costi più alti per quanto riguarda trasporto, alloggio e spesso anche la vita sul posto.

Per evitare di pagare uno sproposito, il periodo migliore in cui andare in Sardegna è la bassa stagione: giugno e settembre sono i mesi ideali. Un altro consiglio correlato è quello di prenotare con anticipo: confronta online i prezzi e le disponibilità dei traghetti per la Sardegna in modo da assicurarti già le vacanze in bassa stagione e non ritrovarti all’ultimo a dover prenotare a costi più elevati.

Clima: evitare le piogge e il caldo afoso

La Sardegna gode di un clima particolarmente favorevole: d’estate non piove praticamente mai e il sole splende, raggiante e caldo. Forse un po’ troppo caldo, nel periodo che va da fine luglio alla prima metà di agosto, dove le temperature possono tranquillamente raggiungere i 38-40°C. Per godere del bel tempo evitando il caldo eccessivo, l’ideale sarebbe partire nel periodo immediatamente prima o in quello successivo, quando il caldo comincia a sfumare.

Attenzione però perché, anche se non in modo frequente, anche in Sardegna piove! I periodi in cui si concentra la maggior parte delle piogge sono la primavera inoltrata e l’inizio dell’autunno: se prevedi un week-end fuori stagione, controlla il meteo in aprile e in ottobre per evitare sorprese. Anche l’ultima settimana di settembre potrebbe non garantire un tempo favorevole per una vacanza estiva, così come la prima metà di giugno, quando ancora non è pienamente estate.

Settimana Santa in Sardegna: marzo e aprile

Non molti lo sanno, ma la Settimana Santa è particolarmente sentita in Sardegna, un po’ come accade a Siviglia e in tutto il sud della Spagna.

Anche se spesso considerata solo come destinazione estiva, visitare la Sardegna nel periodo tra marzo e aprile sotto le feste pasquali può rivelarsi un’esperienza davvero unica. In questa regione, infatti, la Settimana Santa è vissuta con ardore da tutti quanti, e vengono organizzate celebrazioni di ogni genere: processioni, riti secolari, tradizioni antiche che tutt’oggi vengono onorate come alle origini.

Se scegli di visitare la Sardegna durante la Settimana Santa, i luoghi più indicati per godere delle celebrazioni più intense sono Orosei e Iglesias, luogo in cui queste tradizioni hanno risentito maggiormente dell’influenza spagnola.