Pretende da bere e mangiare senza pagare e poi dà in escandescenze

Presi di mira un forno, una focacceria e un bar. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile eseguono un arrestato in flagranza per vari reati. Tutto è iniziato verso le ore 03:30 in zona Rifredi.

Un 32enne della Libia si è presentato presso un forno e minacciando il proprietario pretendeva della birra e da mangiare. Al diniego di quest’ultimo ha iniziato ad insistere sempre di più, con modi minacciosi, dandosi alla fuga solo all’arrivo dei Carabinieri.

I militari giunti sul posto, grazie alla segnalazione del dipendente, acquisite le prime informazioni utili al sua individuazione iniziavano le ricerche. L’uomo, nel frattempo, è ritornato presso il forno e con una grossa pietra ha danneggiato l’auto del proprietario lì parcheggiata (infrangendo il lunotto posteriore), presumibilmente per ripicca, facendo nuovamente perdere le sue tracce.

Successivamente, vero le ore 05, si è presentato nei pressi di una focacceria; lungimirante è stata la prontezza del personale che vedendo da lontano il soggetto ha fatto in tempo a chiudersi dentro e chiamare i Carabinieri segnalando che lo stesso si dirigeva verso un Bar nelle vicinanze. I militari dell’Arma, giunti davanti il bar hanno colto l’uomo mentre lanciava un bicchiere in strada e si da nuovamente alla fuga. Presso il bar ha mangiato e bevuto e per non pagare ha minacciato la dipendente e iniziato a lanciare bicchieri.

I Carabinieri sono riusciti a raggiungerlo in via Reginaldo Giuliani bloccandolo, con non poche difficoltà perché opponeva resistenza, dopo che aveva scavalcato il cancello di un complesso condominiale.

L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, per reati della stessa specie, clandestino sul territorio nazionale è stato tratto in arresto per le ipotesi dei reati di rapina perpetrata in due dei tre esercizi commerciali, danneggiamento dell’auto e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Sollicciano.