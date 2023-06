La rivolta della Wagner, Prigozhin annuncia il controllo di Rostov e minaccia Mosca

Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro i suoi uomini e marcia su Rostov e Mosca.

“Non è un colpo di Stato, ma una marcia della giustizia”, “e andremo fino in fondo” assicura, ignorando gli appelli a fermarsi.

Alle 6.30 annuncia di trovarsi al quartiere generale di Rostov e di avere il controllo di alcuni siti tra cui un aeroporto. La procura russa apre un procedimento per ‘ribellione armata’ e a Mosca e Rostov girano veicoli militari e si rafforzano le misure di sicurezza. Putin è ‘costantemente informato’. Biden anche, e consulta gli alleati. Nella notte attacco russo in varie città dell’Ucraina: a Kiev colpito un grattacielo: almeno due morti e otto feriti.

L’ira del presidente russo in un discorso alla nazione

“Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Le azioni che hanno diviso la nostra unità sono, infatti, il rinnegamento del nostro popolo, dei nostri compagni d’armi che ora stanno combattendo al fronte, questa è una pugnalata alle spalle per il nostro Paese e il nostro popolo”.

Putin ha promesso che il popolo e lo stato russi saranno difesi da qualsiasi tradimento: “Adesso si decide il destino del nostro popolo”, ha aggiunto. E ha sottolineato che “tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari”, ha spiegato rivolgendosi a coloro che sono stati coinvolti nella ribellione e invitandoli a fermare le loro azioni. “Questo colpo è stato dato al popolo russo anche nel 1917 quando combatteva la Prima guerra mondiale, quando la vittoria gli è stata praticamente rubata. La guerra civile, i russi uccidevano altri russi, i fratelli uccidevano altri fratelli. I vari avventurieri politici hanno tratto vantaggio da questa situazione. Noi non permetteremo la ripetizione di una situazione del genere”, ha sottolineato Putin, il quale ha promesso che “saranno adottate azioni ferme per stabilizzare la situazione a Rostov sul Don. La situazione resta difficile”.

Il sindaco di Mosca ha annunciato che nella capitale russa si stanno adottando misure “antiterrorismo” dopo che il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari del Paese. “In relazione alle informazioni che giungono a Mosca, si stanno adottando misure antiterrorismo con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza”, ha detto Sergei Sobyanin sui social media.

Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato di essere giunto nelle prime ore di questa mattina al quartier generale dell’esercito russo a Rostov, centro chiave per l’assalto russo all’Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. “Siamo al quartier generale, sono le 07:30” (le 6.30 in Italia), ha detto in un video trasmesso su Telegram, “i siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l’aeroporto”, aggiunge, mentre dietro lui si vedono camminare uomini in uniforme.

Prigozhin ha minacciato di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la leadership militare russa sostenendo che le sue truppe sono pronte a marciare su Mosca se il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il generale Valery Gerasimov, non accetteranno di incontrarlo. “Siamo arrivati qui, vogliamo vedere il capo di Stato Maggiore e Shoigu. Se non vengono, bloccheremo la città di Rostov e ci dirigeremo verso Mosca”, ha detto Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio da Rostov. Lo stesso Prigozhin ha poi affermato che Gerasimov è fuggito.

L’esercito russo ha annunciato da parte sua che “garantirà l’incolumità” dei combattenti Wagner se si dissociano dal loro capo, Yevgeny Prigozhin. “Siete stati indotti con l’inganno a partecipare all’impresa criminale di Prigozhin e trascinati ad un ammutinamento armato. Vi esortiamo a ragionare e contattare i rappresentanti del ministero della Difesa russo o le forze dell’ordine il prima possibile. Garantiamo la sicurezza di tutti”, ha affermato il ministero in una nota rivolgendosi ai combattenti della Wagner e sostenendo che “molti dei vostri commilitoni si sono già resi conto del loro errore e hanno chiesto di rientrare nelle caserme”.

Alta tensione

Il quartier generale militare russo a Rostov sul fiume Don è una base logistica chiave per l’offensiva in Ucraina. “Abbiamo preso l’aeroporto sotto controllo in modo che l’aviazione d’attacco non colpisca noi, ma gli ucraini”, ha detto Prigozhin. Ha quindi invitato i russi a non credere a ciò che viene detto dalla tv di Stato. “Quando vi dicono che la Wagner ha interferito con il lavoro ed è per questo che qualcosa sul fronte è crollato…Le cose sul fronte non sono crollate per questo motivo”, ha proseguito. “È stata persa un’enorme quantità di territorio. Il numero di soldati uccisi è di tre, quattro volte di più di quanto si legge nei documenti mostrati ai vertici”, ha aggiunto. Prigozhin ha affermato che il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov “è scappato da qui quando ha scoperto che ci stavamo avvicinando all’edificio”. Le autorità di Rostov hanno invitato i residenti a rimanere a casa.

Prigozhin ha anche detto che le sue truppe avrebbero abbattuto un elicottero militare russo, secondo quanto riferisce Afp citando un altro messaggio audio. “Un elicottero ha appena aperto il fuoco contro una colonna di civili. È stato abbattuto da unità della Wagner”, ha detto Prigozhin in un nuovo messaggio audio. Non ha fornito alcun dettaglio e AFP non ha potuto verificare. Prigozhin ha promesso di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la leadership militare russa a Mosca, aggiungendo che le sue truppe sono pronte a “distruggere qualunque cosa” si trovi sulla loro strada. “Stiamo andando avanti e andremo fino alla fine”, ha detto.

Il generale dell’esercito Vladimir Alekseev, primo vice capo del Gru – l’intelligence militare russa – definisce gli attacchi del capo di Wagner Prigozhin “un colpo di Stato”, “una pugnalata alle spalle del Paese e del presidente”. Lo riporta Ria Novosti. “Solo il presidente – dice il generale rivolgendosi ai Wagner – può nominare il più alto personale di comando delle forze armate e tu stai cercando di invadere il suo potere. Questo è un colpo di stato”.

Le “strutture critiche” di Mosca sono state poste sotto protezione rafforzata e le misure di sicurezza nella capitale sono state aumentate: lo riporta la Tass, citando una fonte delle forze dell’ordine. “Le misure di sicurezza a Mosca sono state rafforzate; tutte le strutture critiche, le sedi del governo e le infrastrutture di trasporto sono state messi sotto protezione rafforzata”, ha detto la fonte. Secondo la fonte, le unità speciali della Guardia nazionale russa sono state messe in piena allerta.

Il sindaco della capitale russa ha annunciato che si stanno adottando misure “antiterrorismo” dopo che il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari del Paese. “In relazione alle informazioni che giungono a Mosca, si stanno adottando misure antiterrorismo con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza”, ha detto Sergei Sobyanin sui social media.

La Piazza Rossa e il Mausoleo di Lenin saranno chiusi ai visitatori il 24 giugno “a causa di eventi”: lo riporta Ria Novosti citando il dipartimento stampa e pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa. “Il 24 giugno 2023, l’ammissione dei visitatori alla Piazza Rossa, così come al Mausoleo di Lenin e alla necropoli vicino al muro del Cremlino non sarà effettuata in relazione allo svolgimento di eventi”, si legge nel comunicato.

Gli Usa osservano da vicino la situazione in Russia e lo scontro tra il leader del gruppo mercenario e i generali russi tra cui il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Lo riferiscono fonti della Difesa americana alla Cnn. Joe Biden ha ricevuto un briefing sullo scontro, e gli Stati Uniti si stanno consultando con “alleati e partner in tutto il mondo” sugli sviluppi della situazione in Russia.

Intanto, l’oppositore russo e uomo d’affari in esilio Mikhail Khodorkovsky ha chiesto di aiutare il leader del gruppo Wagner, Yevgueni Prigozhin, nella ribellione contro l’esercito russo, per combattere il regime di Vladimir Putin.

