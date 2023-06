I 4 cavalli di galoppo più forti al mondo

Ecco chi sono i quattro cavalli di galoppo più forti, del presente e del passato, secondo gli addetti ai lavori

I cavalli sono i protagonisti del mondo delle corse e il galoppo è tra le specialità più amate dagli appassionati.

Veder correre magnifici puledri al massimo delle proprie possibilità negli ippodromi, in cerca della vittoria, è da sempre un’emozione senza prezzo.

Nel corso degli anni però alcuni stalloni, più di altri, sono riusciti ad entrare nel cuore degli sportivi amanti delle gare. Scopriamo chi sono i quattro cavalli di galoppo più forti secondo gli esperti del settore.

Seabiscuit

Una leggenda del secolo scorso che ha ispirato ben due pellicole cinematografiche. Seabiscuit è diventato famoso per aver vinto tutte le più importanti gare al mondo. Un cavallo purosangue che ha partecipato alle corse negli anni ‘30. Dal carattere difficile ed irrequieto, l’unico fantino che riuscì a domarlo fu Red Pollard, un ragazzo irlandese. Le prime gare furono anonime, fino a quando alla nona partecipazione, Seabiscuit iniziò a vincere e praticamente non si fermò per le altre sette successive. In tutto 33 le corse vinte in carriera fra cui la ricchissima Santa Anita Handicap, la Hollywood Gold Cup, le famosissime gare a due contro Ligaroti e War Admiral. Nel 1938 fu proclamato “Cavallo dell’anno USA”. È stato inserito nella Hall of fame degli stalloni da corsa degli Stati Uniti d’America.

Secretariat

Un cavallo da corsa che conquistò milioni di appassionati negli anni settanta. Numeri straordinari per Secretariat, tanto che i Bookmakers di quegli anni, quando scendeva in pista, lo davano sempre per favorito. Tra i suoi più grandi successi, ben cinque volte l’Eclipse Award, una il Kentucky Derby e il Triple Crown of Thoroughbred Racing, un Belmont Stakes, un Arlington Invitational e la rinomata Marlboro Cup. In tutto furono 21 le corse disputate da Secretariat con 16 successi, 3 secondi posti e 1 terzo. Fu proclamato “Cavallo dell’anno USA” nel 1972 e 1973.

Ribot

Cresciuto nella scuderia di Federico Tesio, Ribot è un altro grandissimo nome nel galoppo, a cui si sono ispirati film e pellicole cinematografiche. Nel corso della sua carriera, negli anni cinquanta, fu capace di vincere tutte le 16 gare a cui partecipò. Il suo fantino, Enrico Camici, è considerato tra i più forti della storia. Tra i suoi principali successi due Arc de Triomphe, un King George and Queen Elizabeth Stakes di Ascot davanti alla Regina Elisabetta (grande appassionata) ed un Jockey Club. Ribot per tre volte è stato inserito nell’elenco dei migliori stalloni in Inghilterra ed Irlanda.

Modern Games

Modern Games è un cavallo purosangue irlandese tra i più forti degli ultimi anni. Ha già partecipato e vinto a numerose corse in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, impressionando la critica per le sue grandi qualità. È il favorito assoluto per la vittoria dai siti che danno la possibilità di scommettere sull’ippica online, nella prova inaugurale della prestigiosa Royal Ascot 2023, in programma il prossimo 20 giugno. In carriera ha corso finora 15 gare con risultati eccellenti: otto successi, quattro secondi posti e un terzo. Tra le vittorie più importanti, la Breeders’ Cup Juvenile Turf negli USA e la Somerville Tattersall Stakes in Inghilterra.