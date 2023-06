Ex dipendenti Jabil di nuovo disoccupati: ‘promesse non mantenute’

Vittime di un’operazione di reindustrializzazione finita nel peggiore dei modi, i 23 ex dipendenti della multinazionale Jabil di Marcianise (Caserta), transitati in quanto ritenuti esuberi nell’azienda sarda Orefice e licenziati poi da quest’ultima, dunque tuttora disoccupati, hanno manifestato a Napoli, in via Santa Lucia, sotto la sede della Regione Campania, per chiedere di uscire “dall’oblio” in cui sono finiti.

In una nota, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil di Caserta e le sigle sindacali dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms, definiscono “un’ulteriore ingiustizia lasciare i lavoratori ex Jabil nell’oblio generale. Che fine hanno fatto le soluzioni promesse dal ministero? Che fine ha fatto la newco Tme/Invitalia che doveva reimpiegare anche i lavoratori di Orefice?” sottolineano i sindacati.

Si riferiscono alle tante promesse provenienti dalle istituzioni di reimpiegare i 23 ex Jabil in altre aziende, come la newco Tme-Invitalia, che dovrebbero essere coinvolte in operazioni di reindustrializzazione degli ex Jabil – la multinazionale da anni dichiara esuberi per mancanza di commesse – sulla falsariga di quanto fatto da Orefice tra il 2020 e il 2021.

L’azienda sarda fu pagata dalla Jabil per ognuno dei 23 dipendenti riassunti, e sulla base di accordi avallati da Regione e ministeri, avrebbe dovuto aprire uno stabilimento nel Casertano o al massimo nel Napoletano in cui far lavorare gli addetti fuoriusciti da Jabil.

Orefice affittò un capannone con l’intento di produrre generatori elettrici, ma la produzione non è mai partita, e in pochi mesi ordinò ai 23 dipendenti di trasferirsi in Sardegna; al rifiuto del trasferimento, l’azienda licenziò i lavoratori, che ora sono disoccupati.

(ANSA)