Estate ad Aversa: il calendario degli eventi

Con la Festa della Musica, prestigiosa manifestazione internazionale, si è aperto ad Aversa il cartellone dell’Estate che prevede una variegata serie di iniziative che animeranno la città normanna nei mesi più caldi.

Da giugno a settembre ci saranno iniziative sportive e per il benessere psico-fisico nel Parco Pozzi come lo “Yoga nel parco” ed un torneo di calcio gratuito per bambini, incontri con autore e presentazione di libri, anche accompagnati da un cineforum nei lunedì di settembre, letture sceniche al femminile, iniziative legate all’artigianato, spettacoli di danza che vanno da quella popolare ad un “Gran ballo a palazzo Rebursa” con musiche dell’800 e vestiti d’epoca.

Continua nei weekend la mostra sui Normanni già inaugurata a palazzo Rebursa, mentre a settembre sarà la volta della mostra sul Maestro Luigi Vanvitelli ad Aversa a la sua eredità. Numerosi, in una città a naturale vocazione musicale, gli eventi legati alla musica, da quella classica alla musica napoletana, dallo swing al jazz con una importante tavola rotonda, dalla VII edizione della Festa della Tammorra a Savignano alla III edizione dell’Aversa Guitar Festival.

Sono numerosi gli eventi del cartellone estivo che da giugno a settembre prevede concerti, reading, iniziative sportive, mostre, visite guidate, spettacoli che vengono incontro agli interessi dei cittadini di varie fasce d’età- commenta l’assessora alla Cultura, Anna Sgueglia-. Ancora una volta è stata importante la rete creata con il mondo delle associazioni cittadine ed il supporto di sponsor che hanno permesso di mettere in campo iniziative significative come la Festa dei maturandi del 20 giugno al Parco Pozzi che ha coinvolto centinaia di ragazzi o la lunga maratona musicale intitolata “Giovani Talenti e Chitarre in concerto”, curata da M° Piero Viti, che, il 21 giugno, nella casa natale di Domenico Cimarosa ha visto ospiti giovani promesse della musica e artisti affermati provenienti dal territorio cittadino e da tutta la Campania”.

Gli eventi già programmati saranno inoltre sicuramente integrati con ulteriori iniziative visto che l’Amministrazione intende riaprire l’Avviso pubblico rivolto a sponsor ed associazioni, poiché, dopo la sua chiusura, sono arrivate ancora svariate proposte per manifestazioni meritevoli di interesse.

Di seguito la lista degli eventi in calendario:

Elenco iniziative “Estate ad Aversa”

20 giugno dalle 18:00 alle 24:00, “Notte prima degli esami 2023” a cura di Fenimprese Caserta e Ass. A.E.O.P. sez. Parete/Aversa, per delega Diocesi di Aversa, presso il Parco Pozzi

21 giugno dalle 18:30 alle 20.30, Festa della Musica, “Giovani talenti e chitarre in concerto” a cura del Maestro Piero Viti, presso Casa Cimarosa

23 giugno; 30 giugno, ore 18:00; “Yoga nel parco” lezioni gratuite con Vittorio Gatto, istruttore di hatha yoga e tecniche di respirazione, presso Parco Pozzi (previa registrazione al numero 339-7769787)

27 giugno, ore 18:00, Presentazione del libro “Un attore perbene. Ernesto Mahieux: sogno, talento e perseveranza.” Incontro con l’autore Ignazio Riccio e l’attore Ernesto Mahieux a cura di Artedonna ETS presso Santé Seminari Alcolici (Iniziativa “Aversa Terra dei Libri” -Assessorato alla Cultura)

27 giugno, ore 20:00, “Concerto sotto le stelle” a cura della Corale Polifonica “In…Canto Normanno” ideata e diretta da Emiliana Virgilio con la partecipazione dell’I.C. “A De Curtis” di Aversa presso il Chiostro di San Francesco (ingresso a pagamento per beneficenza)

4 luglio, ore 20:00- 22:00 “Viaggio nella musica da Carosone a Sinatra” Concerto di Giuseppe Mariniello dai podi di The Voice e “Italia in…canto”, presso Casa Cimarosa

5 luglio, ore 19:00, Reading di “Preso dal tempo sospeso” di Vincenzo Scalzone a cura di Artedonna.ETS presso Libreria Quarto Stato (Iniziativa “Aversa Terra dei Libri- Assessorato alla Cultura)

7 luglio, ore 20:30, “Tammorra e tradizioni. Rione Savignano”: VII festa popolare della Tammorra a cura dei concittadini di Piazza Savignano, presso Piazza Savignano

10 luglio- 30 luglio, ore 19:00- 23:30, “Korean Cup”, torneo gratuito di calcio per bambini a cura di ASD Accademia Real Agro Aversa, presso il campetto di calcio a 5 del Parco Pozzi

Giugno-settembre (ogni venerdì e sabato), ore 17:00- 19:00, “Viaggio nel Millennio con Vichinghi e Normanni”, mostra a cura di Aversaturismo, presso Palazzo Rebursa

13 luglio, ore 18:30-20:00, “Yoga nel parco” lezione gratuita con Vittorio Gatto, istruttore di hatha yoga e tecniche di respirazione, presso Parco Pozzi (previa registrazione al numero 339-7769787)

13 luglio, ore 20:00, “Meglio oggi che domani” spettacolo di Luca Gaeta e Giuseppe Calabrese con musiche di Star Music, a cura di Star Music Events, presso Casa Cimarosa

I 4 lunedì di settembre, ore 19:30, Cineforum “Dal libro al film”a cura di Artedonna.ETS, Meritocrazia Italia, Associazione Civico 103 presso Art Gallery “Civico 103”.

10 settembre, ore 20:00, Concerto a cura di Star Music Events, presso Casa Cimarosa

15 settembre “Tiemp bell e na’ vota. A spasso nelle nostre tradizioni. Brani, ritmi, rime e danze che narrano del patrimonio popolare dei nostri territori a cura di Centro Danza Diana e Libreria didattica “Un’altra storia” presso Orto San Leonardo (Iniziativa “Aversa Terra dei Libri- Assessorato alla Cultura)

17 Settembre, ore 19:30 “Gran Ballo a Palazzo” danze di tradizione ottocentesca con musiche e abiti d’epoca a cura di associazione culturale “Società di danza”, presso Palazzo Rebursa

Settembre, seconda settimana, Concerto e tavola rotonda “Il jazz ad Aversa” a cura del Jazz Club “Lennie Tristano”

22 Settembre, Lettura scenica racconto al femminile a cura del Centro culturale “Hannah Arendt”, presso Biblioteca comunale

25-30 settembre, Mostra “Il Maestro Luigi Vanvitelli ad Aversa a la sua eredità 1773-2023”, a cura di Associazione culturale “Convergenze” presso Libreria sociale “Il Dono”

28 settembre, ore 19:00, Visita guidata serale danzata e teatralizzata nei luoghi di Domenico Cimarosa e Niccolò Jommelli, a cura di Artedonna ETS e Centro Danza Diana con la collaborazione di attori delle scuole di teatro cittadine (Iniziativa “Aversa Terra dei Libri- Assessorato alla Cultura)

Settembre, Aversa Guitar festival III edizione a cura di Accademia Mediterraneo Arte e Musica in collaborazione con Agimus presso Casa Cimarosa

30 settembre-01 ottobre “Artigiani a Palazzo” presso Salone Romano e Cortile “Arena Cimarosa” del Teatro Cimarosa a cura di Artedonna (Iniziativa “Aversa Terra dei Libri- Assessorato alla Cultura)