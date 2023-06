‘Dragostea Din Tei’ torna sulle piattaforme con una nuova versione

“Dragostea Din tei” 20 anni fa ha fatto ballare tutto il mondo: dal 23 giugno torna sulle piattaforme di nuovo sulle note di “Troppo chic”.



Protagoniste della nuova versione sono Caffellatte, al secolo Giorgia Groccia, e la stessa Haiducii, la regina degli anni 2000 e dell’estate, che nel 2003 ha portato nelle case e nei locali di tutto il mondo una canzone dance che ha dominato tutte le classifiche e che ancora oggi occupa un posto d’onore nell’immaginario di un’intera generazione.

Caffellatte decide di unire un suo pezzo dance che parla di quanto sia bello sentirsi liberi accanto a qualcuno, condividere gesti semplici come smezzarsi una birra su una sedia di plastica sotto le stelle, alla celebre “Dragostea Din Tei”, che rimanda inevitabilmente agli anni Duemila del Festivalbar e degli sms sui Nokia 3310. In “Troppo chic” c’è un po’ di nostalgia, molta ironia e la voglia di condividere con la generazione Z un pezzo che ha fatto la storia della dance: molto più di una cover, è frutto della collaborazione con Haiducii, che presta per la prima volta la voce a una nuova versione di “Dragostea”.

“DRAGOSTEA DIN TEI” IL PRIMO BRANO IN RUMENO DELLA STORIA A VARCARE I CONFINI NAZIONALI

Nel 2003 con la super-hit “Dragostea din tei” è esploso il suo successo internazionale e Paula Monica Mitrache (questo il suo vero nome) è diventata per tutti Haiducii.

Il brano ha avuto il clamoroso effetto di tsunami sul mercato discografico nell’intero pianeta. Edito in Italia, è arrivato in Germania, Austria, Benelux, Svizzera, Francia, Svezia, Spagna, Messico, Repubblica Ceca, e ha proseguito la sua corsa venendo pubblicato in ogni angolo del mondo con oltre 12 milioni di copie vendute.

A sole due settimane dalla sua uscita è diventato disco d’oro ed è poi di platino con un primo posto nella top 10 dei singoli in gran parte del mondo, scalando anche le classifiche radio. In Italia il singolo è rimasto al primo posto per oltre 10 settimane.

Il totale dei dischi venduti e tradotti in premi saranno 20 Dischi d’Oro + 30 Dischi di Platino + 20 Dischi di Diamante, e molti altri mai ritirati da moltissime nazioni della comunità europea e paesi extraeuropei.

Tradotto nelle lingue più inconsuete per un brano pop-dance, è riuscito a sfondare persino il muro delle blindatissime chart inglesi, sorpassando hit di star come Madonna.

“Dragostea din tei” ha anche il primato di essere stato il primo brano di musica leggera in lingua originale a varcare i confini della Romania nella storia.

COME È NATA LA NUOVA VERSIONE

Caffellatte racconta così la scintilla da cui nasce il brano: “Siamo nel 2003 e una bambina di nove anni esce da scuola di sabato, arriva a casa e accende a tv per guardare la Chart presentata da Top of the pops su Italia Uno. Metti che sta per iniziare l’estate, metti che in tele passano Dragostea Din tei. Metti che quella bambina cresce e continua a guardare le chart su Spotify, e mettici pure che quella bambina odia andare a ballare se non per rivivere grandi momenti nostalgici di fine 2000, ecco che questa combo, 20 anni dopo il plateale successo di Haiducii, porta a Troppo chic”.

L’ANTEPRIMA AL PRIDE DI MILANO

La canzone verrà presentata per la prima volta sul carro di Durex previsto per il Milano Pride il 24 giugno. Il brand vuole supportare gli artisti nella libera espressione di sé, grazie al potere della musica e quest’anno lo farà con due artiste di eccezione.

(Dire)