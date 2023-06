Scopriamo le diverse tipologie di cartucce per stampanti: originali, compatibili e rigenerate

Le stampanti sono dei device tecnologici che hanno raggiunto un livello di diffusione davvero altissimo: un tempo prerogativa quasi esclusiva degli uffici, oggi queste periferiche sono immancabili anche nelle abitazioni.

Sono allo stesso modo molto diffusi, dunque, i relativi consumabili, quindi le cartucce: esse contengono l’inchiostro che la stampante andrà a trasferire sui fogli di carta, secondo le modalità previste dalla tecnologia che le contraddistingue.

Le cartucce possono essere distinte per molteplici aspetti: sul mercato sono disponibili cartucce per stampanti laser o inkjet, modelli ad inchiostro nero o colorato, per stampanti a quadricromia o ad esacromia e via discorrendo.

Non tutti sanno che per le medesime esigenze tecniche è possibile scegliere tra diverse alternative, prodotti che rispondono dunque alla medesima esigenza ma che hanno caratteristiche differenti.

Quali sono, dunque, queste alternative? Immaginiamo di possedere una stampante di un determinato marchio, come potrebbe essere Canon, e di dover acquistare le relative cartucce: come si può notare in un noto e-commerce quale Cartucce.com, nella sezione dedicata alle cartucce Canon si fa menzione di 3 diverse tipologie, ovvero cartucce originali, compatibili e rigenerate. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Cartucce originali

Per spiegare cosa sono le cartucce originali, è utile una premessa: i brand produttori di stampanti non adottano dimensioni e caratteristiche standard per le relative cartucce, ciò significa che le cartucce Canon, ad esempio, non saranno utilizzabili in una stampante Samsung in quanto tecnicamente differenti.

Le cartucce originali sono, appunto, quelle prodotte dal medesimo marchio produttore della stampante: se si possiede una stampante Canon, quindi, le relative cartucce originali saranno prodotte da questo popolare brand.

Si può dunque affermare che le cartucce originali sono l’alternativa canonica, nonché quella che offre maggiori garanzie al consumatore, ma anche le altre possibilità meritano considerazione, e scopriremo perché.

Cartucce compatibili

Abbiamo appena detto che, nel mondo delle stampanti, gli standard produttivi dei vari brand differiscono tra loro, tuttavia alcune imprese possono progettare, produrre e vendere cartucce con lo specifico intento di renderle utilizzabili nelle stampanti di altri marchi.

Sono proprio queste le cartucce compatibili: se si acquistano delle cartucce compatibili Canon, dunque, esse non saranno prodotte da Canon, ma da aziende differenti.

Il vantaggio di acquistare cartucce compatibili è nel loro costo: il prezzo di questi prodotti, infatti, è di gran lunga inferiore rispetto a quello delle cartucce originali, quindi operando questa scelta si possono risparmiare cifre cospicue, ben superiori al 50%.

E la qualità? Sebbene le cartucce originali siano, come detto, quelle in grado di offrire le migliori garanzie, anche le cartucce compatibili sanno rivelarsi assai soddisfacenti, se così non fosse, d’altronde, questi prodotti non sarebbero divenuti così diffusi.

È utile sottolineare che le cartucce compatibili non hanno niente a che vedere con la contraffazione e con qualsiasi altro tipo di pratica commerciale scorretta: queste cartucce, infatti, sono presentate al consumatore per ciò che sono, e come detto non è assolutamente vietato ad un’azienda di commercializzare consumabili per dispositivi prodotti da altri brand.

Cartucce rigenerate

La terza alternativa, quella delle cartucce rigenerate, è sicuramente meno consueta rispetto a cartucce originali e compatibili, ma si sta diffondendo sempre più.

Come si intuisce dal nome, queste cartucce sono state sottoposte a un processo di rigenerazione, si tratta quindi di cartucce già utilizzate ed esaurite che sono state riempite nuovamente di inchiostro nell’ottica di un nuovo utilizzo.

La rigenerazione di una cartuccia è un’operazione che richiede una precisione estrema, quindi la miglior soluzione è senz’altro quella di acquistare cartucce rigenerate industrialmente.

Ma quali sono i vantaggi di questa scelta? In primis il risparmio, che anche in questi casi è cospicuo se paragonato ai costi delle cartucce originali, ma questa merita di essere considerata una scelta lodevole anche nell’ottica dell’ecosostenibilità.

Dal momento che, nel mondo, la quantità di cartucce esauste da smaltire sta crescendo in maniera considerevole, riuscire a riutilizzare questi articoli non può che essere positivo, anche in considerazione del fatto che, purtroppo, c’è ancora chi gestisce questi rifiuti in modo inappropriato.