Consorzio Asi Caserta, Consiglio Generale approva il bilancio

Il Consiglio Generale del Consorzio ASI Caserta, riunito questa mattina, ha approvato all’unanimità il bilancio 2022 che si chiude con un utile di esercizio a conferma del positivo trend economico- finanziario.

“L’approvazione del bilancio è la conferma del buon lavoro svolto in questi anni che ci consente di continuare a raggiungere importanti risultati per rendere le aree industriali più attrattive e all’avanguardia, con nuove infrastrutture e servizi più efficienti – ha commentato la presidente Raffaela Pignetti in apertura della seduta – Gli interventi che abbiamo avviato, e che nel giro di pochi mesi si concluderanno, rappresentano i segnali di una svolta importante per dare la spinta verso il rilancio a una zona industriale strategica per il Mezzogiorno”.

Il piano degli interventi infrastrutturali ha visto l’avvio di tre importanti cantieri: i lavori per la riqualificazione di via della Stazione a Gricignano, nell’agglomerato di Aversa Nord; i lavori per il completamento delle interconnessioni viarie dell’agglomerato industriale di Marcianise – San Marco Evangelista con la viabilità ordinaria e a scorrimento veloce, che consentirà di ‘alleggerire’ dal traffico l’area industriale e quella dei poli commerciali; i lavori per l’installazione degli impianti di videosorveglianza e monitoraggio dell’aria negli agglomerati di Ponteselice, Aversa, Marcianise-San Marco e Caserta dove sono stati già eseguiti 40 km di scavi per la posa della fibra.

Il 2022 è stato anche l’anno che ha visto l’attuazione della seconda fase del “Protocollo d’intesa – Mi riscatto per il futuro”, sottoscritto con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti. Sono stati completati due cicli di percorsi formativo-professionali presso gli Istituti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Carinola e Aversa in favore complessivamente di circa 100 detenuti impegnati nel progetto per la manutenzione e la valorizzazione delle aree industriali.

“Il successo di questo progetto rientra nei risultati delle attività istituzionali che ci consentono di portare all’attenzione nazionale e internazionale la riqualificazione dell’area industriale della provincia di Caserta” ha proseguito la Presidente.

Durante la seduta del Consiglio Generale la Presidente ha infatti confermato l’interesse delle Nazioni Unite sul progetto e ha annunciato che il Consorzio sarà partner insieme al Ministero della Giustizia, del Gran premio d’Italia di Formula E, serie automobilistica dedicata a monoposto spinte da motori elettrici, e che vede i detenuti coinvolti nei progetti di lavoro di pubblica utilità impegnati nelle attività di manutenzione del percorso.