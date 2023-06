Come giocare a live Baccarat: un rapido tutorial

Se siete tra coloro che sperano di fare fortuna giocando a baccarat, allora siete nel posto giusto. Questo gioco offre numerose opportunità di guadagno.

In questa guida vi spiegheremo come giocare a baccarat live, evidenziando anche alcune strategie e consigli che vi aiuteranno a migliorare le vostre possibilità di vincita.

Quali sono le regole del Baccarat

A differenza del blackjack e del poker, il baccarat è un gioco di pura fortuna. Lo scopo del gioco è semplicemente quello di scommettere su uno dei tre risultati possibili: vittoria del giocatore, vittoria del banco o pareggio.

Prima di entrare nel vivo della questione e sviscerare tutte le regole e le strategie del baccarat, vi forniremo una breve panoramica dei materiali che i casinò utilizzano per organizzare una partita di baccarat.

Ecco l’attrezzatura utilizzata per il gioco del live baccarat:

Il tavolo: Il tavolo del baccarat, con la sua elegante silhouette a mezzaluna, ha tutto. Il numero di giocatori varia a seconda delle varianti, ma nei Paesi europei la maggior parte dei tavoli è progettata per ospitare 7 partecipanti.

Il tappeto: Nella versione base, ogni giocatore dispone di uno spazio sul tavolo con tre caselle di scommessa. I partecipanti possono scommettere sulla vittoria del giocatore, del banco o sul pareggio.

Le carte: In generale, i casinò amano mescolare le cose, quindi utilizzano tra 6 e 8 mazzi standard da 52 carte nella scarpa.

Qual è il valore delle carte del Baccarat?

Nel baccarat non è necessario scervellarsi per creare combinazioni come nel poker. Qui le cose sono molto più semplici, basta indovinare chi vincerà la partita: il banco, il giocatore o se entrambi avranno lo stesso punteggio.

E come si determina il vincitore? Beh, grazie al totale ottenuto quando si pescano due o tre carte. Niente panico, basta fare una piccola somma dei punti corrispondenti a ciascuna carta.

Ecco un riepilogo del valore delle carte nel live baccarat:

L’Asso vale 1 punto.

Le carte da 2 a 9 contano per il loro valore nominale, ad esempio il 2 conta per 2 punti, il 3 conta per 3 punti, ecc.

Le carte coperte (Fante, Re, Regina) e i 10 non valgono punti, ad esempio un 2 + un Fante = 2 punti.

Nel baccarat, il totale dei punti deve essere sempre compreso tra 0 e 9. Se il punteggio supera questo numero magico, si può dire addio alle decine, semplicemente!

Immaginiamo quindi che la banca distribuisca un 4 e un 8, li sommiamo e il totale è 12. Ma presto! Il 10 scompare e il punteggio scende a 2. È facile!

Quote del Baccarat

Il banco ha un piccolo vantaggio sul giocatore. La probabilità di vincita del giocatore è del 44,6%, mentre quella del banco è del 45,8%.

Se si sceglie di scommettere sulla mano del giocatore, si riceve un importo pari alla propria puntata. Ad esempio, se si scommette 10 dollari, si vincono 10 dollari e si recupera la puntata. Piuttosto semplice, no?

Se avete deciso di scommettere su un pareggio, potete vincere 8 volte la vostra scommessa iniziale. Ad esempio, se si scommette 10 dollari, si vincono 80 dollari.

Una volta che le puntate sono state registrate da tutti i giocatori, è il croupier del casinò online a prendere in mano la situazione.

Distribuisce due carte per il puntatore e due carte per il banco, ben nascoste, per mantenere la suspense.

Tenete presente che i giocatori non ricevono carte durante una partita di live baccarat, ma devono semplicemente fare le loro puntate.

Il mazziere distribuisce le carte e il gioco può iniziare, e poi, boom! Scopre le sue carte girandole. Se è necessario aggiungere una terza carta, non preoccupatevi, è sempre il banco a occuparsene.

Come ormai sapete, il croupier è incaricato di girare le carte. Ma allora, quali sono i possibili scenari che si stanno delineando in questo momento? Diamo subito un’occhiata!